曾在汶川大地震中奇跡生還　「豬堅強」標本擬5月12日對外展出

去年6月16日，在汶川大地震中倖存的「豬堅強」去世，隨後其皮膚、骨頭等部位被製成標本，並計劃於今年5月12日在四川建川博物館展出。



「豬堅強」原是彭州市龍門山鎮團山村村民萬興明家飼養的一隻母豬，2008年汶川大地震發生後，時年1歲的「豬堅強」被埋廢墟下，靠木炭和水頑強維持生命，奇跡存活36天後獲救，並被冠以「豬堅強」的稱號。

此後，「豬堅強」一直被飼養在大邑縣安仁鎮建川博物館內供游客參觀，並得到先後三任飼養員的精心照料。直至2021年6月16日晚10時50分，「豬堅強」因年老衰竭離世，終年14歲，相當於人類的近百歲。

據《半島晨報》報道，「豬堅強」離世後被送出建川博物館，由大連鴻峰生物科技有限公司採用生物塑化專利技術，將「豬堅強」製作成骨骼、皮膚、肌肉、內臟四件塑化標本。據了解，這是該項專利技術在非珍稀保護生物個體上的首次應用。

今年4月14日，「豬堅強」的骨骼和皮膚兩件塑化標本被送回建川博物館，並擬於5月12日對外公開展出。目前，建川博物館內，「豬堅強」的「新家」已重新佈置完畢，內有數十張生前照片、豬槽等。至於「豬堅強」的塑化肌肉標本和內臟標本，則將會留在大連生命奧秘博物館長期展出。