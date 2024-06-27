醫院吊鹽水收取5元「座椅費」惹議　內媒：多地類似收費屢爆爭議

近日，寧夏有網友在短片平台曬出一張寧夏兒童醫院收費憑證，顯示患者在醫院吊鹽水，結果被收取5元（人民幣．下同）的「座椅費」，引發關注。對此，涉事醫院回應稱，座椅費的收取符合相關規定。而據內媒梳理發現，多地醫院皆有類似收費，且屢屢引發爭議。



據網友曬出的寧夏兒童醫院收費憑證顯示，收費項目中有一項名為「靜脈輸液（座椅一組）」，該項目收取了兩筆費用，分別為10元和5元。一名工作人員表示，兩筆費用分別為10元的輸液費和5元的座椅費，其中輸液費為一組5元，座椅費為一天2.5元，憑條上的價格為兩天的費用。

該項目收取了兩筆費用，分別為10元的輸液費和5元的座椅費。（縱覽新聞）

對於爭議，該工作人員表示，座椅費的收取符合相關物價部門發布的規定，「肯定不會亂收費」。另一名寧夏回族自治區醫療保障局的工作人員則證實有相關規定，指醫院可按照5元一次的指導價格收取輸液床費用；若只提供輸液座椅，則收費價格減半成2.5元一次。

2020年，該局曾發布《寧夏三甲醫院醫療服務項目價格（2020版）》，其中「輸液床」項目的說明中寫道：「指病人單獨佔用病床進行輸液。2人以上同時使用1張輸液床時只能收取一次費用。僅提供座位的減半收費」，指導價格為5元一次。

《寧夏三甲醫院醫療服務項目價格(2020版)》對輸液床的收費規定。（縱覽新聞）

事實上，醫院座椅收費曾引發多起爭議，據《澎湃新聞》報道，包括江西吉安市中心人民醫院（上海市東方醫院吉安醫院）、湖南常德安鄉縣人民醫院也曾被指收座椅費。今年1月，就曾有網友投訴吉州區東方醫院住院部椅子要收費，「住院本來就要收費，家人在醫院陪著打開椅子居然要收費......這顯然不合理」。

1月22日，吉安市衛生健康委員會回覆稱，為滿足病人家屬陪護期間的休息需求，降低醫院運行成本，提高醫院精細化管理水平，原上海市東方醫院吉安醫院（現為醫院南院區）於2020年6月採取市場化合作模式與吉安市正信教育科技有限公司簽訂了為期6年的《醫院共享陪護椅便民服務合作協議》，該公司向醫院各病區投放了250張共享陪護椅，並負責陪護椅的運營管理，以滿足病房陪護人員的休息需求。共享陪護椅的使用由患者陪護人員根據自身情況進行自願選擇，且患者陪護人員可免費坐陪護椅，也可通過掃碼付款後將陪護椅展開後平躺休息（收費標準為10元/天），醫院住院床位費不包括陪護椅的使用費。

該回覆又稱，原吉安市中心人民醫院（現為醫院北院區）因病房設施陳舊 （病房內僅有木質座椅，無法展開平躺休息，陪護人員需自費找第三方商家租借折疊床才能平躺休息），近年來已對院區住院部各病區進行升級改造，並更換了新的病床和陪護椅，且陪護椅免費提供給患者陪護人員使用。下一步，吉安市衛生健康委員會將責成市中心人民醫院（上海市東方醫院吉安醫院）按照兩院合並後同質化管理要求，優化患者就醫環境。