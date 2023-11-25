內地爆多重流感　學童擠兒科「邊吊鹽水邊做功課」　驚人畫面曝光

內地流感、黴漿菌肺炎等呼吸道感染疾病病例激增，兒童成為主要族群，多張患病兒童在醫院裡邊吊鹽水邊做功課的照片，近來在網上大幅流傳，引起熱議，連官媒也呼籲保護學童「生病時歇一歇」的權利。



內地呼吸道感染疾病病例近月來快速上升，依據大陸官方公開資料指出，內地北方類流感疫情，已連續五周快速攀升，門急診占比來到6.2%，是過去三年同期的2.5倍。依世界衛生組織（WTO）公布援引北京提供資料，流行的病原體包括流感病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和新冠病毒等，部分地區如北京及遼寧等醫院出現「大量病患上升」等情況。另有

由於類流感疫情主要受影響者為兒童，導致不少學校班級出現疑似群聚感染現象，許多家長因此必須陪伴子女就醫，身心疲憊，且導致自己被感染，不但讓許多醫院的呼吸道及兒童門診湧入大批病患，也造成更進一步的大規模傳染風險。

進入11月以來，內地網絡陸續傳出學童在急診室及住院治療期間，一面吊著鹽水一面寫作業的畫面。這些照片中，有的是單一學童，更多的則是數名甚至十數名學童一起邊吊鹽水邊寫作業，一旁還有家長陪伴；甚至還有學童甚至邊吸氧邊在病床邊拉小提琴。

綜合網絡訊息及內媒報道，除了在病房外，一些多名學童一齊吊鹽水寫作業的地點，都是由醫院方面主動「應家長要求」而提供的空間，多半選擇家屬休息室或會議室。其中，一家兒童醫院甚至將這一空間命名為「兒童輸液（吊鹽水）學習區」。

上述這些照片，不但引起內地網民熱議，紛紛表達「現在的小孩太苦了」、「至於嗎」、「誰還敢再生娃」等意見。有的照片甚至被流傳到X等社交平台，也引起外媒及外國網民討論，一些網民也直呼不可思議，有人直言「為什麼不讓他們休息？家長和醫院是瘋了嗎？」。

家長們對此也感到苦惱。其中一位媽媽表示，自己也不想讓孩子受苦，看了也心疼，但病房裡「學習氣氛太濃，連孩子也坐不住了」，主動要求做功課，只好讓他加入「輸液學習」的行列。

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針對這種怪象，央視23日晚間也發表題為「邊輸液邊做題，能理解但不支持」的文章，坦承大陸入冬後多種傳染性疾病交織疊加，醫院兒科人滿為患。不時可見小孩邊輸液邊寫作業的殘忍場面；有醫院還開闢了「作業專區」，有的家長甚至把私家車甚至露營裝備也派上用場，讓網民直呼「喪心病狂」。

央視文章指出，這種輸液室裡寫作業的「特殊風景」，未免過猶不及。且大陸學生心理疾病增多、下課10分鐘「不准撒歡（盡情玩樂）」等，本質上都是同類型問題。孩子們不該成為這種不理性風氣的受害者。保護他們在「生病時歇一歇，難過時哭一會，什麼都不做發發呆」的權利，是和考大學、拚前途一樣重要的事情。