梅雨惹的禍？遊客稱玩上海迪士尼項目沾惡臭味　洗五次手仍能聞到

上海入梅以來陰雨綿綿，近日，多名遊客反映到上海迪士尼樂園玩完「雷鳴山漂流」項目後，手上沾有明顯臭味，猶如「酸酸的腳臭或者奶酪的臭味」，甚至用洗手液洗五遍還有味，直言「這是迪士尼最臭的地方了吧」。內媒走訪實測發現，臭的位置主要是扶手和安全帶，其以遊客身份詢問工作人員，對方表示「就是天熱捂出來的味道」。周三（26日），迪士尼客服回應指，將向具體項目管理人員確認。



據遊客小粒（化名）表示，上周五（21日），她去玩過雷鳴山漂流，當天下著小雨，她注意到安全帶、扶手有臭味，於是向工作人員反映情況，前後反映過3次，但對方都統一回答是「消毒水」的味道。對此，她表示難以置信，認為這很明顯是潮濕捂臭掉的那種味道，且沾在身上、手上就很難散去，是她此前從未遇到過的。

在網上，有類似經驗的網友數不勝數，且矛頭都直指安全帶和扶手，有網友甚至建議玩雷鳴山漂流要帶一次性手套。另有網友提到，熱門項目「七個小矮人礦山車」也出現了臭味。

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6月25日下午，《新聞晨報》記者到現場走訪實測，當天正好是雨天，又悶又潮。當坐上雷鳴山漂流項目的座位時，他只聞到淡淡的汗味和衣物遲遲沒晾乾所散發的味道，而觸摸到安全帶時，感覺安全帶十分潮濕。

雖然正常坐姿下，臭味還沒有那麽明顯，可當把摸完安全帶的手心放到鼻子前一聞，一股夾雜了汗味、餿味，難以形容的刺鼻氣味便衝擊鼻腔。隨後，記者湊近漂流船中間的圓形扶手，也聞到一股類似的味道，只是沒有安全帶那麽濃烈。同場其他幾名遊客也紛紛表示聞到臭味，還說一下船就要找廁所洗手。

經詢問，工作人員僅表示：「就是天熱捂出來的味道，手上的味道可以洗掉的。」最終，記者在洗手盤用洗手液足足洗了3次，才基本將臭味撃退。

對於氣味的成因，網友紛紛進行推測，有人認為是跟梅雨天有關，「梅雨天下的雨水臭氧分子會很臭，然後濕氣就附在把手上，所以把手也很臭」。

也有人表示「梅雨季是次要，就是因為一直泡在水裏，安全帶那個材質一直在露天的水裏泡著捂在裏面就是會很臭」。

周三，就異味情況，迪士尼官方客服表示，會及時向具體項目管理人員確認。