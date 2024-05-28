佔地相當2個迪士尼！上海遊樂場盛極而衰　成｢廢墟風｣探險打卡地

撰文：中天新聞網
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據內地媒體《上觀新聞》於5月27日報道，上海松江區的青青旅遊世界已成為廢墟探險愛好者、拍照打卡者和附近民眾的樂園，其中內部設施幾乎荒廢，缺乏安全防護，令人擔憂。

據報道，青青旅遊世界位於上海松江區辰花路388號，佔地2.4平方公里，相當於2個上海迪士尼大小。但該樂園偌大的停車場只有零星的車輛，遊樂設施均已斑駁生鏽，公共洗手間停水且無人打掃，樂園內的青青大酒店內部已被拆除了所有軟裝，剩下光禿禿的樑柱鋼筋。

據該樂園售票窗口的工作人員稱，樂園內的遊樂項目已停止使用，只能拍一拍廢棄感的照片。售票窗口顯示，成年人票價50元人民幣，學生30元，老人10元。

曾遍滿歡笑聲的樂園，今天已變得肅靜：（按圖了解）

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據報道，2001年初，該樂園的開幕曾頗受矚目，園區內有騎馬、烤肉、水上自行車、網球等40多個遊玩項目，育有國家一級受保護樹種及名貴樹木100多萬棵。不少青少年暑期夏令營活動、體能活動在這裏舉辦。園區內開設的青青大酒店也承接了不少婚宴活動。

2015年，園區曾策劃轉型螢火蟲主題樂園，因備案審批中手續不齊、存在生態失衡或病蟲害傳播等問題被勒令整改。此後，隨着上海松江歡樂谷和周邊商業的發展，青青旅遊世界在公眾視野中逐漸落寞。

園區工作人員在接受採訪時表示，目前園區正試圖轉型，但由於青青大酒店的負債情況、地塊性質複雜，園區的轉型阻力仍大。

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有網民認為，廢墟自帶流量，如今不少企業將原本廢棄的場所提升改造，作為旅遊觀光的計劃。同樣，上海近年也出現了用舊火車、舊廠房改造的美術館、創意園區、市民公園。

此外，城市建築廢墟探險作為新興的戶外探險活動，由於環境複雜、不確定性高，容易發生安全事故。有遊客建議，園區管理方應加強安全方面的維護，社交媒體和一些部落客也應提示安全風險，而不應盲目鼓勵民眾跟風打卡。

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