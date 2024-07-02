上海賊戴「人皮面具」入屋盜竊　網店最平3000元即可私人定製？

今年3月，上海閔行某小區接連發生盜竊案，4名住戶共損失逾10萬元（人民幣，下同）財物。警方接報後，次日在外省市拘捕盜賊並追回全部贓物。經查，賊人作案時戴上硅膠人臉面具，偽裝成老人模樣潛入居民家中盜竊。

硅膠人臉面具由特種硅膠或類似材料製成，通常應用於電影、電視劇或舞台劇化妝，但以硅膠人臉面具偽裝成新面孔實施犯罪，正成為不法分子作案的新手法。



賊人靠「人皮面具」盜竊4戶居民逾10萬元

3月6日凌晨2時許，上海閔行公安分局梅隴派出所接到某小區多戶居民報警稱家中被盜。警方到場勘查後，發現4戶被盜居民家都位於一樓，且窗戶有被撬開的痕跡。經清點，被盜物品包括6000餘元現金、黃金吊墜、翡翠手鐲、品牌手錶等，價值10萬餘元。

4戶被盜居民家都位於一樓，且窗戶有被撬開的痕跡。（上海閔行警方）

通某利用矽膠面具「換臉」潛入4戶居民家中，盜竊逾10萬元的財物。（上海閔行警方）

警方翻查閉路電視，發現一名身穿黑色外套、戴口罩的老年男子曾進入小區，但未發現他離開的畫面 。通過賊人在其中一戶居民家中留下的痕跡，警方發現有作案前科的男子通某具有重大作案嫌疑。

不過，資料顯示通某僅40歲出頭，明顯與閉路電視中賊人的外貌特徵完全不符。為確定賊人身份，警方當晚在外省市某旅館內拘捕通某，當場查獲液壓鉗等作案工具和贓物。通某交代，為了盜取財物，他特地從網購老年矽膠影視面具「換臉」偽裝。目前，通某因涉嫌盜竊罪被刑事拘留。

通某利用矽膠面具「換臉」入屋盜竊，因涉嫌盜竊罪被刑事拘留。（上海閔行警方）

硅膠人臉面具從何而來？

《法治日報》報道，在電商平台上，「人皮面具」關鍵詞已被系統屏蔽，搜索後顯示「沒有找到相關商品」，但以「硅膠面具」就能搜索出大量同類商品，包括「面具成人全臉硅膠頭套」「易容真人換臉皮人皮面具」「老年硅膠面具人臉全臉」等，售價幾元至幾萬元不等。

在電商平台上，以「硅膠面具」就能搜索出大量同類商品，幾十元就有交易。（淘寶）

在電商平台上，以「硅膠面具」就能搜索出大量同類商品，幾十元就有交易。（淘寶）

不少商家推出明星面容仿真面罩，聲稱可以高度還原明星的臉部特徵，也有商家宣稱可私人定製面具、頭套，核心賣點是「超逼真」「仿真定製」。買家只需提供照片，或通過3D掃描技術獲取人臉圖像和360度人臉照片，商家就能製作出一張人臉面具。根據面具複雜度和精細度而定，價格約3000元至2.5萬元，從下單到製作完成大約需時1個月。

對於硅膠面具能否以假亂真，有買家在商品的評論區稱，戴着硅膠面具可以通過上班人臉檢測打卡。商家也稱，定製的硅膠面具與真人有九成以上相似度，上下班打卡沒有問題。

有商家宣稱可私人定製面具、頭套，核心賣點是「超逼真」「仿真定製」。（淘寶）

有商家宣稱可私人定製面具、頭套，核心賣點是「超逼真」「仿真定製」。（淘寶）

面具模仿生物特徵，商家或涉刑事責任

北京理工大學法學院教授孟強介紹，商家在電商平台售賣人臉面具，可能涉及多種法律風險，或引發民事責任、行政責任乃至刑事責任。

孟強指出，定製人臉面具用於電影特效是合法的，若定製人臉面具涉及侵犯個人隱私權、肖像權、名譽權等，或缺乏合法合規的銷售流程，或涉及違法犯罪行為等，就屬於違法行為。

通某利用矽膠面具「換臉」入屋盜竊。（上海閔行警方）

孟強提出，若售賣的人臉面具被用於非法目的，比如從事詐騙、盜竊身份信息、侵犯個人隱私等犯罪活動，有可能屬於參與或幫助實施犯罪行為的共犯，需要承擔相應的刑事責任。

孟強認為，人臉面具的製作銷售和使用確實存在侵權、違法的較大風險，相比於全面禁止，完善立法立規、適度監管是更可行的方案，包括明確界定人臉面具的合法與非法用途，同時強化在生產、銷售和使用各個環節的監管機制。只要不侵犯他人合法權益或被用於非法活動，也應當允許生產使用，關鍵在於確保人臉面具不被濫用。