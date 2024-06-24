這算偷竊嗎？女生買2個飯盒拿6雙筷子　被餐廳經理怒斥「屬違法」

福建廈門一名女大生日前上網控訴，在學校餐廳購買2個飯盒拿了6雙即棄筷子，被餐廳經理當場怒斥偷竊，雙方發生激烈爭執還報警處理，最終校方介入讓餐廳經理私下道歉。



女大生表示自己不是一個人吃所以多拿幾雙筷。（Canva）

網傳影片中，一名白衣男子與一名女大生爭吵不休，男子稱「你這屬於違法了，你懂不懂」，女生則反嗆「我哪裏違法了，違哪門子法」，男子回應「偷東西啊」，據悉該起事件發生在6月20日中午，廈門東海職業技術學院2樓學校餐廳。

綜合內地媒體報道，該名女大生在餐廳買了2個飯盒，順手拿走6雙即棄筷子，被餐廳經理拽住不讓離開，要女大生放下筷子。女大生則多次跟經理說明，她買的是兩份飯，不是一個人吃，涉事經理當眾嗆「筷子是他的私人物品」，女大生是在「偷食堂的東西」。

即睇事發過程：（按圖了解）



學校餐廳經理不滿女大生多拿筷子，當眾怒指對方「偷東西」。（微博截圖 / @星視頻）

雙方你一言、我一句，爭執不下，餐廳經理揚言報警，女大生也不甘示弱，拿起手機撥打110報案，待員警到場，男子氣憤表示該餐廳被偷了1500個勺子，不能放任這種行為，拒絕道歉。

最終在學校領導出面溝通，經理私下道歉，據悉該餐廳現已不讓學生自取餐具，改由專人分發筷子，一份飯限拿一雙。《燃新聞》於6月21日報道，有知情者稱當事女生不接受私下道歉，要求公開道歉。目前學生工作處老師正與學生和家長溝通，市教育局也將做相應瞭解，學校會跟進處理好此事。

多拿筷子是佔小便宜還是小事一樁？為此內地網民反應兩極，有人認為：

．「一雙筷子成本很低，食堂老闆還是格局太小了」

．「食堂居然為幾雙筷子說別人偷竊，後來讓專人發筷子，太離譜了」



也有人表示：

．「是宿舍娃6個人吃還是想白嫖留着自己備用心裡清楚」

．「換位思考下，如果你是老闆，天天有學生這麼拿，你樂意嗎？」



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