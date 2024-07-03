校園霸凌｜福建初中生遭同學毆致肋骨骨折 火燒全身下體二度燒傷
撰文：盛昀
出版：更新：
內媒《新京報》近日報道，福建有一名初中生在校內被多名男生霸凌，導致下體二度燒傷、4根肋骨骨折。目前，傷者已入院接受治療，警方介入調查。
事發於6月24日晚上，福建龍岩永定區某中學的初二（中二）在校生黃某等人因瑣事糾紛，毆打、傷害同班同學胡某，致對方受傷。
醫院的病史顯示，胡某全身多處被火焰燒傷後疼痛17小時，且未及時用冷水沖洗，當時出現不省人事約30分鐘，伴腰背部疼痛，擬「多處二度燒傷」收治入院。
目前，胡某正在醫院接受治療，傷情穩定。警方已介入調查，下一步將依法處理。
永定區委、區政府高度重視，迅速成立工作專班；永定區教育局與公安、屬地黨委政府密切配合，深入調查核實，做好受害學生和家屬的心理疏導工作。同時，加強全區校園師生法制及安全教育，全面落實學校安全巡查制度。
廣東9歲自閉症男童遭特殊學校3老師毆打 母：老師稱手腫是被蚊咬山西7歲女童因做題慢慘被2名老師掌摑致失聰 需終身佩戴助聽器12歲男遭同學打成重傷 智力減退無法自理 父親勝訴卻仍陷困境？校園欺凌氾濫｜內地要求監控鏡頭全覆蓋中小學 成立治理委員會