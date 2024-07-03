黑龍江「山寨」救護車盤踞醫院市民難辨真假　市衛健委責令整改

救護車承擔挽救生命的任務，但近日傳出，黑龍江大慶市部分醫院門外有「山寨」救護車招攬生意，外觀和正規的120救護車非常相似，普通市民難以分辨。



「山寨」救護車招搖過市？

《生活報》報道，大慶市人民醫院北院區的停車場上，停泊了一輛車牌號為黑E9FB78的救護車，車輛外觀與正規120救護車幾乎沒有差別，車頂有藍白相間的警燈警報，車身兩側寫有「大慶急救轉運站」，後門、車身兩側張貼紅十字的標識。

車輛風擋外夾有多張名片，上面寫有「120救護車」及一個電話號碼，與車身的電話號碼一致。名片背面有「120急救轉運站」字樣，並稱「車內配有六道微量泵、呼吸機等醫療設備，堪稱移動的ICU、CCU」。

這輛「救護車」車內的設備與120救護車一致，吸氧機、吸痰機、監護儀、除顫設備等一應俱全。

「山寨」救護車停泊在黑龍江大慶市人民醫院北院區門外。（生活報）

司機自稱120救護車

該醫院北院區門診樓南門，亦停泊了一輛車牌號為黑E5KB69的「山寨」救護車。司機的名片上顯示：「正規救護車、醫療設備齊全，全國接送ICU、CCU患者」。司機的微信名為「XX120救護車」，個性簽名為「大慶跨省120救護車出租轉運」。

司機介紹，若要將患者從大慶某鎮送往大慶市人民醫院，收費為1000元（人民幣，下同），並解釋價格偏高，是因為車費已包含設備使用費；若要醫護人員陪同，需加收200元，「醫護人員都是正規醫院的，路上搶救患者沒有問題」。

「山寨」救護車的設備與120救護車一致，吸氧機、吸痰機、監護儀、除顫設備等一應俱全。（生活報）

患者家屬難分真假

有家屬表示，剛到醫院陪護時，以為醫院前後停放的都是正規120救護車，經常見到救護車接送患者。但他觀察幾天後發現，司機及救護員沒有穿着統一服裝，後來在醫院工作人員口中得知，停泊在醫院門外的救護車屬於民營。

對於山寨救護車在醫院盤踞的情況，大慶市人民醫院行政部門一負責人表示，雖然這些車輛停在醫院院區內，但醫院並非停車場的運營方，院方只能協調有關部門驅趕「山寨」救護車，「但是沒過幾天又都回來了，醫院也沒有辦法」。

大慶市人民醫院。（微信公眾號＠大慶市人民醫院）

大慶市衛健委：立即整改

大慶市衛健委表示，經核實，車牌號為「黑E9FB78」「黑E5KB69」的兩輛救護車均為大慶國華急救站（轉運）的轉運救護車輛，並不隸屬於大慶120緊急救援中心；兩輛車可為出院患者提供轉運服務，不得為患者提供院前急救服務。

大慶市衛健委解釋，民營轉運救護車輛只能使用「大慶非急救轉運」字樣標識和國際通用的紅十字標識，並在適宜位置標明所屬轉運站名稱及電話，不得使用院前醫療急救標識，嚴禁在車身使用120、急救、大慶急救轉運、國際急救標識等。

針對轉運救護車輛存在標識不規範的問題，大慶市衛健委稱將立即責令其整改，並排查市內三間民營急救站。