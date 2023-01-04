「佛山羅浮宮」爆紅　山寨商場配套完勝正版　還獲國家定為4A景區

不知道網友們是否聽說過宇宙中心萬家麗？這座地處長沙市中心的商業大樓，被江湖人稱作「宇宙文綜總複習聖地，萬國來朝世界文化大拼盤」，可以說是中國土味建築的「封神之作」！無獨有偶，在廣東佛山也有一座「羅浮宮」，不僅與巴黎羅浮宮撞名，就連裝修風格，都100%複製粘貼！



本來以為會是什麼土味建築界的臥龍鳳雛，結果搜了佛山羅浮宮的照片後，一整個就呆住了！

這……還挺好看，是金碧輝煌的貴族感覺啊，就是風格太「歐洲」了，明顯是抄作業連名字都不改一下的那種！關鍵是，它居然還是一個4A景區？怎麼說呢，好像愈來愈感興趣了！

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佛山「羅浮宮」，最洋氣的土味建築！

佛山羅浮宮，也就是羅浮宮國際家具博覽中心，是一座總面積38萬平方米，集創意設計、家具研發、商場、酒店運營、商貿旅遊於一體的大型綜合型家居城。無論看上去，還是聽上去，都叫一個牛哇牛！這裏究竟有哪些看頭呢？且聽日站君慢慢道來。

星座廣場，一秒變公主

在小紅書上被無數次安利，據說出片率最高的當屬商場五樓的星座廣場。設計理念就是借鑑大型歐洲室內廣場的布局，還原歐洲宮廷建築風格。在這裏，你可以看到高聳威嚴的古希臘羅馬式柱廊。傳統的巴洛克建築，牆壁都是歐式壁畫、雕塑，極盡繁複華麗。

廣場中央的旋風狀鋼結構，由5060個鼓節點、14884個鋼件構成，從地面伸展到天頂，像龍捲風一般，充滿律動。也有人說造型看上去很像「廣州小蠻腰」，別急，後面真的有一個以小蠻腰為靈感的大型裝置。整個星座廣場，就連地板的圖案都經過精心設計，款式複雜，一看就很費工匠師傅。

但不得不說，在這裏穿上裙子拍照，真是一秒變公主！給人一種身處歐洲宮殿、藝術博物館的即視感。誰能想到這其實是一個家具賣場！ 1-2層是現代時尚，3-4層是歐式、新中式，5-6層是進口家具。碰上每年的家具博覽會那段時間，整個會場內各大家具品牌展館林立，充滿賽博朋克感！這個鏡頭，說是科幻電影場景也不為過吧！眾所周知，佛山除了是詠春發源地，還是家具製造之都。而羅浮宮就是佛山家具賣場的天花板！

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金色大廳，夢迴文藝復興

羅浮宮金色大廳，以奢華的內飾和文藝復興風的大型壁畫著稱！牆壁和天花板上，總共繪製了60餘件浮雕和總面積達1000㎡的精美壁畫。繪畫主題從「聖母子」到 「拿破崙」，描繪了半部歐洲文藝歷史！所有壁畫都由知名畫家，一筆一劃描繪，整個金色大廳，光壁畫和浮雕，就花了整整三個月！就連門廊的吊燈，都非常精美絕倫……通過花紋的對稱、重覆，達到視覺上的奢華、精緻感。這大概就是太陽王路易十四眼中的風景吧！誰能想到，我在佛山就看到了！

鸚鵡椅和椅子塔

羅浮宮國際家具博覽中心，還有兩件巨型現代雕塑，獲得廣泛好評。一個是鸚鵡椅，以彩色鸚鵡為圖騰，融合了藝術和家具兩個元素，就擺放在博覽會門口，相當於吉祥物了。一個是飛瀑流光椅子塔，造型致敬廣州地標「小蠻腰」。整個藝術裝置，由382張椅子壘起，配上藍色鍍鉻表面和銀白色骨架，呈螺旋而上的形態。

雖然羅浮宮的整個建築，風格奢華，細節精緻，但網友們唱衰的聲音也不少。有網友說，不能細看，全是複製粘帖的圖案。大多數網友認為，複製人家幾百年前的建築風格，沒什麼好自豪的。當然，也有為佛山羅浮宮鳴不平的網友，認為這就是一個商場，怎麼還上綱上線了？又沒說是我們自己的發明。

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羅浮宮索菲亞酒店，還挺好看

相比羅浮宮商場建築元素完全照搬歐洲，羅浮宮索菲亞酒店，倒是有不少中國元素，值得一看！作為博覽中心的一部分，羅浮宮索菲亞酒店倒是有不少原創設計，值得一說。整個酒店，在法式風情的基礎上，融合了所在地珠三角地區的生活文化。酒店以珠三角農耕時代獨特的「桑基魚塘」生態循環系統為靈感，在入口的小廣場，設置了嶺南魚池、果樹林木，還原當地生態特色。在感受嶺南生活風情的同時，讓冷冰冰的酒店，多了一絲大自然的氣息。

說到嶺南風格設計，在中式客房中，也以「滿洲窗」為靈感，進行風格探索。前廳採用簡潔、純粹的建築風格，給人專業、嚴謹的印象。內部空間理念，借鑒法國羅浮宮博物館，牆壁是簡潔的大理石，素雅，高級。大堂力求呈現出法國波旁王朝黃金時代的氣勢磅礴，空間設計通過秩序和格局，突出「權力」兩個字。從七樓通往八樓的大台階，運用10多米的挑高，以及大面積的玻璃天窗和落地窗，創造出通透感。樓頂是大面積的天然草坪，配上牆壁的藤蔓、噴泉水池。陽光、綠植和泉水，格外的詩意舒適！整體來說，整個酒店空間設計，算是融合中西風格，精緻又實用！

東施效顰不可取，世界不需要兩個羅浮宮

不得不說，就工藝和施工來說，佛山羅浮宮確實水平在線，區別於一般的「模仿型建築」。而它作為一個歐式家具賣場，也是符合主題的。

但另一方面，佛山羅浮宮無論從名字還是風格、造型，都全部複製歐洲宮廷建築，算是裏裏外外抄了一個遍！而這種「東施效顰」的建築，在我國各地屢見不鮮。你見過河北石家莊的水上威尼斯嗎？連天空都給你造好了。蘇州的英國塔橋，比原版還多了兩個塔樓，雙倍英倫風。鄭州的凱旋門，拿破崙是河南人實錘了。杭州的埃菲爾鐵塔，浙江人一秒瞬移巴黎。

這些遍布中國各地的「山寨建築」在花費了大量的人力物力後，除了供人一笑，拍照打卡，就沒有更多價值了。因為世界上並不需要兩個一模一樣的羅浮宮、埃菲爾鐵塔、凱旋門……建築作為一門「百年藝術」，本來應該傳承更多的價值。希望各地不要再建什麼山寨建築了，工藝技術都有，多花點功夫，創造獨有的建築不好嗎？

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