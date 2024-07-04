有片｜女主播徒步西藏時被車撞飛頭傷送院　直播紀錄驚險一刻

7月3日，網絡女主播「盈盈徒步西藏青藏線」在馬路邊直播時，被一輛黑色商務車從後撞上。

《極目新聞》報道，轄區倒淌河交警大隊表示，被撞女主播已被送往醫院，目前沒有生命危險，事故原因正調查處理中。



直播平台信息顯示，該女主播於7月3日上午10時44分開始直播，直播到1小時20分時，被一輛黑色商務車撞倒。

影片顯示，女主播正在路邊直播，馬路上不時有車輛駛過，一輛黑色商務車從遠處疾馳而來，疑因車速太快欲避免撞上前車，突然扭軚撞上在路邊的女主播，鏡頭隨即倒下，片中傳出急剎車的聲音。

女主播「盈盈徒步西藏青藏線」在馬路邊直播時，被一輛黑色商務車從後撞上。（影片截圖）

女主播「盈盈徒步西藏青藏線」在馬路邊直播時，被一輛黑色商務車從後撞上。（影片截圖）

女主播「盈盈徒步西藏青藏線」在馬路邊直播時，被一輛黑色商務車從後撞上。（影片截圖）

女主播被撞倒後，肇事車主立即下車查看情況並報警，過程中有男聲表示「人還醒着」、「趕緊報警」、「別睡著，別睡著，能聽見我說話嗎」。片中能聽到女主播的呻吟聲，有男聲一直鼓勵她「堅持點」，隨後直播中斷。

網傳消息稱，事發於7月3日中午12時20分許，事發地點在從青海省共和縣江西溝鎮前往黑馬河鎮方向的青海湖旅遊專線上，距離黑馬河鎮約5公里。

120急救中心的工作人員稱，女主播被送往海南州人民醫院。海南州人民醫院介紹，傷者頭部受傷，暫無生命危險，已經轉到住院部。

據介紹，「盈盈徒步西藏青藏線」有6.4萬名粉絲，最近一條影片於7月3日上午10時38分發布，她在片介紹當日計劃徒步的路程是23公里。