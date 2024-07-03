中國美女道士貼露點裸照　稱「性交能定氣」　還邀師兄切磋房中術

撰文：ETtoday
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中國最近出現一名女道士，她在社群網站X（推特）上放出乳臀照，直言性愛能帶來和志，還邀請師兄來切磋，引起網友討論。

中國最近出現一名女道士，她在社群網站X（推特）上放出乳臀照，直言性愛能帶來和志，還邀請師兄來切磋，引起網友討論。（X@jene_della50515）
中國最近出現一名女道士，她在社群網站X（推特）上放出乳臀照，直言性愛能帶來和志，還邀請師兄來切磋，引起網友討論。（X@jene_della50515）

X帳號「栗子雲遊」在6月21日貼出照片，只見露出胸部、手中拿著一本經書。

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表示大家不要覺得露出乳房就是色情：

要知道正一教也是有房中術的，要講究陰陽相合，而最後性愛帶給我們的也是定氣、安心、和志。
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「栗子雲遊」除美乳照外，前些日子也貼出背部裸照，並寫道：

道觀雖破舊，但只是外在。裡面的人很新，也只想享受不著寸縷、沒有束縛的清淨。

不過她的行為遭到其他道士批評，「栗子雲遊」則說自己未來將會謹言慎行。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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