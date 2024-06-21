內地女CEO葉海洋第3度赴美買精　誕混血龍鳳胎　網民：女人的驕傲

近日，36歲內地女網紅葉海洋在社群分享影片，宣布自己已順產生下一對龍鳳胎。



此前她曾兩度赴美「買精」，生下2個混血女兒，這是她的第3胎。

36歲內地女網紅葉海洋在社群分享影片，宣布自己已順產生下一對龍鳳胎。（微博@葉海洋）

36歲內地女網紅葉海洋在社群分享影片，宣布自己已順產生下一對龍鳳胎。（微博@葉海洋）

抖音上有800多萬粉絲 獲讚超過1.2億 點圖放大瀏覽更多葉海洋分享的照片：

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葉海洋在社群媒體上發文稱：

這世界上有很多種幸福的方式，我感恩自己可以得到其一，兒女雙全，在18歲那年的願望全部實現，當陽光照進屋內，夢想終於遇到了現實，幸福在此刻全部具象化。這一生，媽媽走了很遠的路，遇到很多風景，但最美便是此刻。

影片顯示，葉海洋在順利生下雙胞胎後激動拭淚，而兩個混血女兒對於弟弟妹妹的到來也十分雀躍，在沙發上溫柔擁抱並深情親吻他們，不時對鏡頭展露甜笑。

對此，葉海洋的粉絲紛紛表示驚歎和祝福：

「你是我們女人的驕傲，恭喜你。」

「活成了我們羨慕的樣子。」

「沒有老公，不用伺候老爺奶奶，老了還老有所依，這人生真爽。」



有粉絲稱葉海洋曾在影片中透露當初購買了同一男子的3管精子，驚歎道：「原來最後一管是雙棒，好幸福的一家人。」

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據公開資料，葉海洋今年36歲，現居深圳，是一家化妝品公司的CEO，4個孩子的名字分別是Doris、Hatti、Owen和Olsen，前兩個女兒常在母親的影片中出鏡，受到粉絲喜愛。

此前，她曾因兩度赴美「買精」生子，並在多個社群媒體上分享自己的育兒生活，受到媒體關注。

目前，她在抖音平台上有800多萬粉絲，獲讚超過1.2億。

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