為爭羽毛球場　7旬老翁用球拍猛打少年　網民：持械傷人不拘留？

近日，在江蘇淮安市一羽毛球館內，有兩人因場地問題起爭執，涉事老翁竟用球拍多次抽打少年的臉部，引起網民熱議。



影片顯示，在羽毛球館內，穿著黑色衣服的老翁與一名少年發生衝突。過程中，該名老翁揮起手中的球拍，先後抽打少年的臉部及身體，球拍打到少年身上後斷開。網傳經派出所調解，老翁向少年賠償500元（人民幣，下同）。

該名老翁與少年因場地問題起爭執。（影片截圖）

該名老翁與少年因場地問題起爭執。（影片截圖）

《極目新聞》報道，當事人小南（化名）介紹，事發於7月1日，他與朋友在球館內打羽毛球，該名71歲的老翁趁他撿球的空隙搶佔場地，並聲稱他已落場。

小南表示，當時該名老翁是第4次以該理由搶佔場地，前3次他與朋友都有讓位，他們覺得對方是故意欺負人，於是上前理論。雙方初則口角，老翁後來用羽毛球拍抽打小南的臉部及身體，好友見狀立即報警。

該名老翁揮起手中的球拍，先後抽打少年的臉部及身體。（影片截圖）

該名老翁揮起手中的球拍，先後抽打少年的臉部及身體。（影片截圖）

該名老翁揮起手中的球拍，先後抽打少年的臉部及身體。（影片截圖）

由於有球拍的纖維刺進皮膚，小南需到醫院打破傷風針。目前，他頭部腫脹，感覺下巴骨頭疼痛。事後，小南與該名老翁被警方帶到派出所調查，他已在諒解書上按下手印。

球拍打到少年身上後斷開。（影片截圖）

網民睇法：

500？這麼便宜？能不能我給他1000，讓我也用球拍爽爽抽他一回

500塊隨便打人？

該拘留7天。壞人變老了

派出所如果這麽調解的話 我把用拍子抽大爺 拍子打斷了為止 我賠1000行嗎

為啥同意和解，不拘留嗎？

持械傷人，換我就叫律師告他！

年輕人還是太年輕，接受調解了

大爺沒見過惡人，就挑少年

天哪！！！傷害人的成本這麽低嗎？

