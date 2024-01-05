70多歲老翁得子盲眼妻只有38歲　網民質疑內情不單純：是拐賣？

貴州銅仁松桃縣迓駕鎮一名女子3日發文表示，自己70多歲的爺爺老來得子，近40歲的奶奶眼睛還看不見，孩子出生十幾日，一家人都感到十分激動開心。她更表示，爺爺還有一個18歲的兒子，不過該樁喜事卻引發網民多方揣測。



有網民認為，該女子的奶奶只有38歲而且是失明的狀態，懷疑該女子的奶奶是不是被拐賣，又或者是被迫生下小孩。鎮政府工作人員證實，7旬老人老來得子一事情況屬實，女子奶奶不是被拐賣而來，生子也不違規。針對老人家庭貧困情況，政府每月都給他們特困供養金每月3千多元。



1月3日，貴州一女子發影片稱，一家人聽到爺爺又老來得子這個消息都挺激動開心的，馬上去探望。影片中，奶奶坐在椅子上幫孩子整理衣服，家中簡單的家具擺設，環境稱不上是富裕。據悉，該名爺爺的子女年紀也近50歲了，奶奶為爺爺後娶的，年齡只有38歲而且雙眼失明。

事件引發網民熱議，有網民批評，「38歲當奶奶，就不覺得離譜嗎」、「這奶奶不會是被拐賣的吧？太離譜了」、「真的不用去查這位產婦是怎麼到這個家的嗎，怎麼看都不單純」。

另外亦有網民批評，這樣的家庭環境生了一個孩子，是一種自私。有網民指，孩子的父親年事已高，母親又雙眼失明，家裏經濟條件看來也不好，「這個新生兒的未來重擔可能會讓18歲的兒子來承擔，出生就是地獄開局，真的有替孩子考慮過嗎？」

對於網民關於「拐賣」的質疑，丁女士5日回應稱，奶奶就是當地人並非拐賣，20年前與爺爺結婚。新生兒是二胎，只有16天大。

當地鎮政府工作人員證實，7旬老人老來得子一事情況屬實，女子奶奶不是被拐賣而來，生子也不違規。針對老人家庭貧困情況，政府每月都給他們特困供養金3000多元。

網民點睇：

這個事可能只有當事人七旬老人高興、親戚高興，上高中的孩子和剛出生的這個孩子可能會笑不出來。

20年前，孩子媽媽18歲到法定結婚年齡了嗎！

這孩子一生下來就是地獄開局。

