男子商場翻越扶手電梯跳樓自殺　合肥警方：排除刑事案件

安徽合肥有商場發生跳樓事件，跳樓男子經搶救最終不幸身亡。



商場一樓一處櫃枱出現多處垮塌。（影片截圖）

據《極目新聞》報道，事發於周三（3日）下午，一名男子在合肥的之心城購物中心內跳樓。

商場閉路電視畫面顯示，一名男子突然從商場內的扶手電梯跳下，畫面時間顯示為下午5時49分。另有網傳影片顯示，商場一樓一處櫃枱出現多處垮塌，一名女子在影片中稱，「之心城有人墮樓了」。

當地警方周四（4日）通報指，事發後，警方即時到場配合救護車將該男子送院，但因傷勢過重搶救無效死亡。經警方調查，綜合遺留文字信息和現場勘查情況，排除刑事案件。目前，相關善後處置工作正在有序進行中。

網民點睇：

「現在虧損已經遠遠超過2月份了。」

「估計是金融消費者，太難了，這個群體。」

「但凡有點社會公德心都不會選這種地方死。」

「之心城是為數不多的自殺聖地，因為足夠高，也比較容易跳下去！」

「炒股虧了、房價跌了、工作沒了、房貸壓力、孩子上學、父母養老...」



求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線：18288