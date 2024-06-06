恆立體育上市公司董事長饒俊驚傳「在銀行跳樓輕生」　兒拍片證實

大陸上市公司恆立體育的董事長饒俊，驚傳輕生消息，享年55歲。



他的公司官方帳號也證實死訊，外傳疑似因為龐大債務，想不開墜樓身亡。

不斷回饋社會投身眾多慈善事業 親姊哀痛發聲（點圖放大看相關照片）：

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據《紅星新聞》報導，26日恒立體育的官方帳號發佈了一則沉痛的訃告，證實恒立體育的董事長饒俊在2024年5月17日離世，年僅55歲。並稱：「我們懷著無比沉痛的心情悼念，化悲痛為力量，將思念轉為動力，願一路好走。」

外傳饒俊因為積欠3千萬人民幣債務，扛不住壓力，最後在一家銀行頂樓墜下。

恆立體育是大陸上市公司，創辦人兼董事長饒俊持有40%股份，為公司最大的股東，目前正與合夥人投資大型運動綜合體項目，金額高達1億人民幣。

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饒俊的親姊也在網路上發聲：「弟弟，5月17日，你拋下年邁九旬的老母，捨棄尚未成婚的愛子，永別無憂無慮、視你為大山的愛妻，割斷我們56年手足情深！弟弟你那麼善良有大愛，你怎麼忍心所有親人朋友為你痛心疾首、撕心裂肺？」對於弟弟的逝去感到無限悲痛。

據悉，饒俊畢業於華中科技大學建築學專業，年輕時曾創建設設計公司。在建築領域攢夠了錢，52歲那年於2021年重新找回自己的夢想，與好友創辦了恆立體育，後來還投資恆立溫泉酒店。

之後饒俊不斷回饋社會，投身眾多慈善事業，而外傳他自己每天早上都有運動保養身體的習慣，也因此他的猝逝讓許多人不捨。

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而在27日饒俊的獨生子饒中昊也現身拍影片，證實父親的死訊，並說：「我非常感激大家對我父親的懷念，他的離去讓我們深感悲傷，但他的精神將永遠留在我們的心中！」

據報導稱，隨著饒俊的離世，23日恆立體育也經歷人事上的調整。由湖北精華紡織集團有限公司總經理胡振亞接替饒俊的職位成為董事長，而兒子饒中昊則被任命為董事長的助理。

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