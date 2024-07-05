大媽第一次搭飛機尿急誤將應急艙門當廁門拉開　滑梯彈出全機停飛

7月4日，浙江衢州機場一架國航航班飛往成都的乘客表示，飛機上一名大媽第一次搭飛機，突然急著上廁所，但誤將應急艙門當成廁所門拉開，導致滑梯彈出，原定於該晚起飛的飛機不得不停飛。



航空公司只好將全機乘客安置在飯店休息，並每人補償400元（人民幣，下同）並於7月5日補飛，該名大媽則被警方帶走了。據機上乘客表示，大媽聽說要賠償，當場嚇哭了。內媒報道稱，據了解，根據機型不同，應急艙門打開一次，會賠償10萬元到20萬元，然後飛機會停飛幾天進行維護。



乘客:大媽跑到後艙把逃生門打開，然後整個飛機的人就住飯店了

據《上游新聞》報道，衢州機場公安分局證實此事，一名乘客第一次搭飛機，誤將應急艙門當做廁所門打開，相關航班已取消。一位該次航班的乘客5日表示，國航方面已經安排5號上午補飛。

「沒想到這種事還能讓我遇上」，國航CA2754次航班的乘客程先生透露，「昨晚CA2754衢州飛成都的航班，我坐在客艙前部。原本是晚上8點45起飛，當時飛機因為流量控制延誤，大概晚上9點多，可能後面操作間沒人，有個乘客找廁所就把應急艙門當成廁所門打開了。」

程先生表示，「應急滑梯打開的時候，並沒有聽到什麽聲響，不過空服員有被嚇到，聽一個小姐姐說，那名乘客聽到說要賠償，被嚇哭了，後來，廣播通知會進一步延誤，然後等了半天才說要取消航班，國航就把我們安置酒店休息。」

該國航CA2754次航班的乘客李先生表示，「當時有其他乘客弄掉了行李，砸到我的頭，我只能喊空姐，空姐來了，一個大媽就跑到後艙把逃生門打開了，然後整個飛機的人就住飯店了。 」

乘客都獲得400元的賠償。(界面新聞)

報道指出，在航旅縱橫APP上顯示，目前補班航班已經於7月5日11點40分自衢州機場起飛，13點56分抵達成都天府機場。

資深航空人士陳先生先表示，「應急艙門在設計上就是為了應對突發狀況，能第一時間順利打開，所以在操作上比較容易打開，正常情況下，空服人員會反覆提醒乘客不要誤操作，但每年都會發生乘客誤操作，或者別的原因打開應急艙門的情況，機組會報警處理。」