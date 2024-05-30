中國紅十字直升機為網紅送烤全羊　稱「私人飛機」遭嗆：信用破產

近日，一段「印有紅十字會標誌的直升飛機給一群正在聚餐的人運送烤全羊」的影片在網絡熱傳。

對此，中國紅十字會回應表示，該直升飛機為私人飛機，曾參與紅十字會救援演習所以張貼標誌。雖然紅十字會做出回應，惟網民熱議稱，紅十字會已信用破產。



影片中，幾名男性在戶外吃飯時，突然飛來一輛印有紅十字會標誌的直升飛機，一名男性跑過去從飛機上拿下一盤「烤全羊」後，飛機便直接駛離。

影片在網絡引起軒然大波，救援飛機竟為私人聚會玩樂所用，認為標榜慈善的紅十字會再次「翻車」。對此，中國紅十字抖音官方賬號回覆此事稱是私人飛機所為。

5月30日，中國紅十字會表示，已經關注到「紅十字飛機送烤全羊」的影片。根據眾多網民提供的線索，已確認影片中的直升機是一名博主自己購買的私人飛機，送烤全羊用的是自己購買的燃油。這位博主曾經駕駛自己的直升機參與紅十字救援演練，所以機身上張貼了紅十字標志。但是執行非紅十字任務時，不應該繼續張貼紅十字標志。紅十字總會已向其普及了有關知識。

這名博主「牙哥戶外-牙哥」回應此事稱，他們是做戶外運動基地的，里面有帳篷營地，也有烤全羊業務，也有飛機駕照培訓業務，「任何人在營地露營、吃烤全羊，都可能會開直升機給他送。」事發那天剛好是紅十字應急演練，這個演練他之前參加了好多年了，飛機是他私人的，費用都由自己支付。

直升機有紅十字標志是因為事發當日有演練，結束發動機沒熄火，就直接去送烤全羊了。理論上只有出任務的時候才能貼標，任務結束會去掉，但那天很忙沒有去掉。

過去紅十字曾因網紅「郭美美」事件，以及疫情期間擅用口罩等傳聞，引發巨大輿論爭議。此次再爆傳聞，雖回應為私人飛機，仍遭網民嗆「信用破產」。

不說別的，能有部門讓人開直升機送烤羊本身就是有了深厚的利益關係



信用一旦破產好可怕…



查查這架直升機，到底是不是紅十字會的。再查這些吃烤全羊的人，到底是做什麼的，什麼背景要擺這麼大的譜。



紅十字會標誌能隨便貼？事情辦完了不該把標誌取下來？



比郭美美還有面子厲害



開始可不是這麼說的，說是一個臨時工偷拿的鑰匙開的…



大家肯定相信啊，紅十字會誰不相信啊



捐的款都在直升機油錢和烤全羊裏了

