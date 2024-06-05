原料來自地溝油　國產商用飛機完成首次加注可持續航空燃料演示

周三（5日），中國商飛公司一架ARJ21支線飛機和一架C919大型客機，分別從上海浦東機場和山東東營機場起飛，歷經1個多小時飛行，完成首次加注可持續航空燃料（SAF）演示飛行任務，展現出兩型國產商用飛機在加注SAF後，飛行性能良好。



據《人民日報》報道，民航運輸業是節能減碳的重點行業，民航運輸碳排放主要來自化石燃料的燃燒，其產生的二氧化碳可佔民航碳排放量的超過95%。而SAF是一種由可再生原料制成的液體航空替代燃料，原材料可以是廢棄油脂、生活垃圾和能源作物等生物燃料，也可以是從空氣或工業排放物中捕獲的二氧化碳制成的合成燃料。

與傳統航空燃料相比，SAF在全生命周期內最高可降低80%的碳排放量。應用SAF是當前民航運輸業應對全球氣候變暖和進行碳減排的一項重要措施。現階段，國際主流飛機制造商和全球各大航空公司、科技企業都在深入研究SAF的實際應用，國內也有十多間企業和研究機構在開展SAF研發和生產，多間航空公司已使用國產SAF進行了商業測試飛行。

自2022年起，中國商飛公司籌劃SAF在國產商用飛機上的應用，深入研究國內外SAF技術標準、試驗試飛方法，組織開展SAF技術攻關、裝機驗證工作，並於2024年2月獲得中國民航局適航批準。國產商用飛機加注綠色航空燃料，可以滿足客戶多樣化的使用需求。

兩型國產商用飛機演示飛行所使用的SAF採用中國石化自主研發生物航煤生產技術，原料來自俗稱「地溝油」的餐餘廢油。餐餘廢油經回收處理後在中國石化鎮海煉化建成的國內第一套生物航煤工業裝置進行加工，產出生物航煤，實現綠色資源化利用。這款生物航煤與目前應用最廣泛的航空煤油（3號噴氣燃料）的體積摻混比例為40%，各項物性參數均與傳統石油基燃料一致，符合國家標準及行業要求。