千萬粉絲網紅疑因民族仇恨言論被封殺 曾稱要清算日本絕無活口
撰文：許祺安
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近日，內地多個網絡平台發布公告指，將整治煽動極端民族主義情緒的言論。有全網超千萬粉絲的網紅疑因煽動極端民族主義被快手（內地短影音平台）封禁，平台認證信息顯示，涉事網紅為商子見，曾是一名演員。
內地千萬粉絲網紅「一個人的莎士比亞」疑被封禁，截至今日（9日）該賬號在快手平台顯示「賬號已封禁，暫時無法操作」，其微信視頻號與抖音賬號也一度顯示被禁止關注。
公開信息顯示，該網紅為商子見，畢業於中央戲劇學院，是一名演員，曾出演過內地知名劇集《武林外傳》。
該名網紅的影片多為深色背景再配上其聲情並茂的演繹，對各類社會熱點話題展開講述與評論。
他曾在2023年發布影片聲稱要讓日本絕無活口，而在今年6月，日本母子在蘇州遇襲，中國女職員因救人遭捅數刀身亡後，他又發布影片指要致敬救日本人的英雄。
有網民指出，該網紅的影片內容有部份為抄襲其他平台的原創內容。鳳凰網的《風聲》評論指，該網紅並無穩定的價值觀，之前的「反日」只不過是迎合民意，當它發現風向調轉之後，「轉向」也極其自然。文中也指出，一個經常抄襲、鼓勵仇恨的賬號做到這麼大，是平台的恥辱。
有網友評論表示，該網紅打著愛國的旗號賺愛國生意的錢，不惜毒害青少年。而在其抖音平台的置頂影片中，還含有商業廣告。