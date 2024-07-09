千萬粉絲網紅疑因民族仇恨言論被封殺　曾稱要清算日本絕無活口

近日，內地多個網絡平台發布公告指，將整治煽動極端民族主義情緒的言論。有全網超千萬粉絲的網紅疑因煽動極端民族主義被快手（內地短影音平台）封禁，平台認證信息顯示，涉事網紅為商子見，曾是一名演員。



內地千萬粉絲網紅「一個人的莎士比亞」疑被封禁，截至今日（9日）該賬號在快手平台顯示「賬號已封禁，暫時無法操作」，其微信視頻號與抖音賬號也一度顯示被禁止關注。

公開信息顯示，該網紅為商子見，畢業於中央戲劇學院，是一名演員，曾出演過內地知名劇集《武林外傳》。

快手平台顯示該賬戶已被封禁，無法關注。

該網紅在抖音平台曾獲點贊2.1億次。（網絡截圖）

《武林外傳》劇照。（豆瓣）

該名網紅的影片多為深色背景再配上其聲情並茂的演繹，對各類社會熱點話題展開講述與評論。

他曾在2023年發布影片聲稱要讓日本絕無活口，而在今年6月，日本母子在蘇州遇襲，中國女職員因救人遭捅數刀身亡後，他又發布影片指要致敬救日本人的英雄。

2023該網紅發布的影片。

2024該網紅發布的影片。

該網紅前後不一的言論。（網絡圖片）

有網民指出，該網紅的影片內容有部份為抄襲其他平台的原創內容。鳳凰網的《風聲》評論指，該網紅並無穩定的價值觀，之前的「反日」只不過是迎合民意，當它發現風向調轉之後，「轉向」也極其自然。文中也指出，一個經常抄襲、鼓勵仇恨的賬號做到這麼大，是平台的恥辱。

有網友評論表示，該網紅打著愛國的旗號賺愛國生意的錢，不惜毒害青少年。而在其抖音平台的置頂影片中，還含有商業廣告。