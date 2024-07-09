女學生失戀拒參加校內活動遭2老師罵｢怎麼不去死｣　決定跳樓身亡

陝西延安中學一名女學生近日在學校輕生身亡，引起內地社會廣泛關注。爆料者稱，女學生因拒絕參加學校組織的集體活動，遭到學校老師在辦公室長時間訓斥。事發當時，2名老師輪番辱駡，「妳怎麼不去死」、「妳怎麼不跳」……最後，女孩不堪受辱，在學校墜樓身亡。



延安市教育局7月8日發布《情況通報》，針對延安中學女學生於本月4日跳樓身亡一案做出上述說明。通報稱，事發後，公安機關第一時間介入，認定女學生為高墜死亡，經查年級副組長徐、德育處副主任康某某在辦公室對該名女學生進行批判教育方法欠妥、言語不當，延安中學6日決定撤銷對兩人現任職務，停止一切教育教學工作，全案待進一步調查。

至於內地網上被提及的年級主任王某某，經查4日事發前一直在備課上課，與該生沒有接觸。

綜合內媒報道介紹，該名女學生因為失戀導致心情不佳，幾度拒絕參加學校的運動會，先後遭受兩名老師責罵。報道指出，兩名老師責罵的內容包括「妳怎麼不去死」，這讓原本就心情不佳的女學生更加難受，最後選擇從5樓跳樓輕生。

報道根據網傳消息稱，女學生與男友分手後，曾於4日當天中午時寫下類似遺書的文字，但因為被同學發現，而未曾發生憾事。但事後，卻被組長及年級主任責罵，最終女生選擇跳樓輕生。

但有報料者指出，事發後校方要求死者男友簽下保證書，並勒令男生停課，企圖將責任推到他身上，說女生是因為和男生分手才想不開的。目前，全案留待延安市教育局進一步調查。

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