深圳招教師做義工暑假看護幹部子女　官方：屬民生項目也面向公眾

綜合內媒報道，近日深圳龍崗區招募在職教師志願者暑假看護幹部職工子女，引發關注。當地回應指此次招募屬於民生項目之一，也有項目面向公衆，報名採取自願原則，並不作強制性要求。



「小龍人計劃公益暑托班」是深圳市龍崗區的一項大型公益項目（深圳新聞）

《大風新聞》報道，深圳市龍崗區一位知情人稱，昨日（10日）下午，深圳市龍崗區某初中在教師群裏發布了「志願者招募」的通知，希望老師們積極報名，暑假到機關大院照看幹部職工子女。

「志願者招募」的通知。（大風新聞）

圖片顯示，接上級 「小龍人計劃」 幹部職工子女暑假託管工作要求，區教育局需開展暑假假期志願者招募工作，每個街道有14個志願者名額。其附上的表格中，工作地點分別在區府大院集中辦公區、海關大廈集中辦公區。

《九派新聞》報道，該街道教育辦服務範圍的幾所學校包括揚美實驗學校、科技城外國語學校工作人員均稱有收到此通知。

當地回應：也有項目面向社會公眾 自願原則不強制

深圳市龍崗區教育局坂田街道教育辦公室職員回應稱，「該項目是分期的，有好幾項。有一些是面向社會公眾，還有面對機關單位的。」 其稱，每個暑假都會有相關的民生項目。

「小龍人計劃公益暑托班」是深圳市龍崗區的一項大型公益項目（深圳新聞）

「小龍人計劃公益暑托班」是深圳市龍崗區的一項大型公益項目（深圳新聞）

據《深圳新聞》，「小龍人計劃公益暑托班」是深圳市龍崗區的一項大型公益項目，主要是為緩解青少年暑期「看護難」問題。