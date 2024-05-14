花3萬搵工，離職仲要賠錢？　深圳人正被掏空銀包「倒貼打工」

打工不賺錢竟還要倒貼？近年來，就業成為內地青年在城市生活的最大危機，尤其在北上廣深等大城市，賺錢成家立業變成難以實現的夢想，能夠站穩腳跟就已是最大的成功。

「深圳城市攻略」報道深圳人正在「倒貼打工」。一名女白領分享自己在深圳工作的故事，表示愈來愈儲不到錢，仔細算賬單發現，甚至在無形中「倒貼打工」；還有網民分享，在大企業「倒貼」實習，花3萬（人民幣，下同）買實習名額，但未來找到的工作也許月薪僅5000元；還有勞動訴訟案件甚至出現離職需要員工支付50萬違約金的情況。種種情況，讓來深圳「搞錢」的打工人直呼，打工都打不起。



在深圳工作的C分享自己一日的生活，「早上起晚遲到，花錢打車到工作，結果還是沒趕上」「為了不影響進度，點杯咖啡提神醒腦」......算下來，一天花的錢比日薪還多。C逐漸發現，打工也是有成本的。

花錢找工作：錢還沒有賺，銀包就負債

從開始找工作的那一刻，求職者就已被捆綁上各種條件，實習經歷、工作經驗、抗壓能力、應變能力等等。環境越嚴峻，求職越艱難，條件越苛刻，到最後不得不花錢解決，只為找到份工作，連沒有補貼的實習機會，也要用錢才能買到。

在小紅書，有網民分享，想進入字節跳動實習，竟需要花3萬買名額。網上的部分售賣信息顯示，實地實習價格2~3萬，遠程5~6千。若去普通企業實習，有基礎補貼都算「有良心」，絕大多數還是倒貼實習，食宿自行解決。

為找工作，豐富簡歷，年輕人使出渾身解數，而一眾網紅KOL也在這裏找到商機，開始賣課「教別人找工作」，許多所謂的「大廠HR」親自教授求職者優化簡歷、輔導面試、規劃職業，甚至保證拿到Offer。然而，當行業風生水起時，坑蒙拐騙亦隨之而來。部分賣課的「導師」、「大廠HR」，本身也在失業，卻教待業的年輕人如何創業找工作。

遭一薪多用的社會「真·畜」

除了打車、買咖啡，這些為了工作花費的額外支出，在崗位上，也有數不清的「隱形倒貼」。C分享說，自己曾幻想可以找到「坐以待幣」的工作，但工作後才發現被「一薪多用」。「明明應聘的是財務，結果做了一個月後要我做招標資料、董事長助理、行政，工資3500，準備辭職。」

「一薪多用」已算正常，還有企業與員工僅項目合作，簽訂「共享員工」合約，來減少最多10%的人力成本。尤其「共享員工」不僅沒有社保，還可能被隨時終止合約，無違約金亦無賠償金。而且企業之間的互通，讓打工人被變相裹挾，絕不能得罪任何一家。

深夜仍燈火通明的深圳科技園園區。（視覺中國）

在內地，若員工被辭退，企業需要支付員工「n+1」賠償，如工作2年，即賠償2個月薪水，再額外加一個月的薪水。不過，近年來由於互聯網大企業為了防止商業機密外泄，會與員工簽訂「競業協議」，許多小企業亦爭相模仿該做法，因此大部分求職者在入職時，都會簽此協議。

近年來，內地亦頻繁出現離職時需要賠償企業的新聞。不過據內地《勞動合同法》，競業限制最長不得超過2年，員工離職時，企業亦需給員工支付「競業補償」，補償費應按照員工離職前最後十二個月月平均工資的二分之一計算。

花錢買崗位、求職被「賣課」、在職被「共享」，離職甚至還要賠償企業......在深圳的「打工人」們早已不奢望「打工能發財」和額外的福利補貼，只希望能夠最基本的薪資合理、正常雙休這些基本的權益。