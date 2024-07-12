女子稱「着急趕時間」　成都打的到北京　全程2300公里花1.1萬元

四川成都的一輛的士，出現在北京央視大樓前，引發關注。據司機介紹，自己日前突然接到這個「大單」，一名女乘客搭乘自己的的士跨越2300多公里，由成都到北京，並最終支付1.1萬元（人民幣，下同）的車費。



四川成都的一輛的士，出現在北京央視大樓前，引發關注。（網上圖片）

據《紅星新聞》報道，一輛車牌為川A（四川成都）的綠色的士，竟出現在北京的央視大樓前，相關照片在網絡引發關注，發布照片的網民還配文稱，「只要服務好，再遠的乘客都能拉到。」

據的士司機陳世君介紹，6月30日下午7時許，正在成都天府國際機場排隊等候乘客，這時上來一位女乘客，「最開始，她說要去達州，我說去達州有四百多公里，她說『沒事，你走就行』，當時直接轉了1600元給我。」

陳世君說，的士開往達州的途中，女乘客突然要求去上海，「走到武漢（去上海途經）繞城外了，她又說不走上海了，要去北京。」於是，雙方談妥價格後，的士才向北京的方向開去。

最終乘客支付車費11000元左右。（紅星新聞）

最終乘客支付車費11000元左右。（紅星新聞）

就這樣，陳世君從6月30日下午載乘客，經過成都、遂寧、廣安、宜昌、荊門、武漢、駐馬店、漯河、鄭州、邯鄲、石家莊、保定等城市，最後於7月2日下午抵達北京，合共行駛了2300多公里，近40小時，來回高速公路費花了2000多元、充電費將近千元，最終乘客支付車費11000元左右。

至於為何要打的士去北京？該名乘客表示，由於當時有急事需要趕到北京，所以才乘坐了這輛的士，而為何不乘坐其他交通工具，她表示「當時比較着急」。

陳世君還說，今次行程並不輕鬆，很多地方都是山路，過程比較疲勞，因為是第一次到北京，到了目的地以後，他先是找了一個賓館好好地睡上一覺，之後又開着出租車在北京的鳥巢、央視大樓等景點拍照打卡，並於7月3日下午返回成都。

陳世君說，今次行程並不輕鬆，很多地方都是山路，過程比較疲勞。（紅星新聞）

網民點睇：

「外地車輛不能隨便進京。」

「到了機場為什麽不坐飛機？ 或到火車站轉乘高鐵。」

「1萬1，開銷算3000，8000是半個月，開出租還是收入很高嘛。」

「就是老賴不能坐飛機高鐵，坐普通火車也比出租車便宜十幾倍。」

「我個人覺得不合情理。趕時間應該坐飛機或高鐵？要不是有什麽難言之隱？」

