百度無人駕駛的士「蘿蔔快跑」武漢街頭撞倒大媽　竟獲網民支持？

隨著智能駕駛的推廣，內地部分城市開始測試，甚至推行無人駕駛上路運行。不過7月7日在武漢，就發生一起無人駕駛的士造成的交通事故，撞倒1名闖紅燈行人，造成道路擁堵。不過有網民表示，這次事件支持「蘿蔔快跑」，並稱武漢最遵守交通規則的就是「蘿蔔」。



據《紅星新聞》報道，7月7日下午，有武漢網民在社交平台發影片，稱百度旗下的自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」無人駕駛的士在武漢街頭與一名騎電單車的大媽相撞，影片中可見一名傳粉色衣服的行人躺在的士前，交警正在現場，事故造成了部分車輛擁堵。

7月8日下午，百度相關負責人表示此事故發生於漢陽區鸚鵡大道與國博大道交匯路口，是車輛在綠燈亮起啟動之際，與一名闖紅燈人員發生輕微接觸。「事故發生後我司第一時間配合警方處置，並陪同送醫檢查。經檢查無明顯外傷，目前正在醫院進一步觀察和休息。」

據悉，百度旗下的「蘿蔔快跑」已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉、烏鎮等11個城市開放運營，是全球最大的自動駕駛出行服務商。本此事故發生地武漢，已於2024年全城覆蓋「蘿蔔快跑」無人的士全天運營，目前投放約1000輛。

蘿蔔快跑在武漢投放運營約1000輛。

對於此次事故，有網民表示，智能駕駛能很好地解決不遵守交通規則的問題；也有網民分享自己在武漢搭乘「蘿蔔快跑」的經歷，表示價格便宜且乾淨整潔，但壞處是「太講規矩」，「禮讓行人、控制車速、控制車距」，導致常被爬頭。亦因此有武漢網民將「蘿蔔快跑」稱為「芍蘿蔔」（在武漢方言中意為「傻」蘿蔔）。

蘿蔔快跑一點都不縱容闖紅燈的人，誰闖就撞誰



碰瓷碰對了，這下能狠撈一筆



很明顯，左轉時撞到人，表示這個人闖紅燈了，芍蘿蔔全武漢武漢最守交規的了吧



武漢的電動車，呵，武漢人都站（支持）蘿蔔吧



我相信一定是行人在碰瓷傻蘿蔔。



她不闖紅燈，會被蘿蔔撞？要是的士司機開的她可能會沒命



不過，今年5月，武漢百度「蘿蔔快跑」在行駛途中發生在綠燈前「停車不走」、紅燈時「衝到馬路中央」、轉彎卡著不動等情況，在早晚高峰時段導致交通擠塞，遭到許多武漢市民投訴。武漢官方當時回應表示，經核實投訴車輛為無人駕駛車輛，因車輛在路上駕駛實驗過程中會不斷進行調試，對造成不便深表歉意，將會不定期對車輛所屬公司負責人進行約談及反映相關投訴。