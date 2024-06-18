男子誤機從天津打的到西安　橫跨1133公里花6000元　網民：鐵屁股

近期，一名男子因誤機竟從天津打的士到西安，橫跨1133公里，引發熱議。



從該男子分享的打車票上的信息可見，內地端午假期最後一日6月11日，其於下午16點37分出發，第二日凌晨4點56分抵達目的地，一路1133.4公里，金額為5327元（人民幣，下同）。

男子花費6000元從天津打車到西安。

據當事人介紹，自己因未趕上飛機，但第二天有事必須回到西安，就只能打車。加上過路費，一共花了大約6000元。「我當天下午4點打車，第二天早上到家，坐車的時間有11個多小時，的士司機還一直問我，『兄弟你確定？』。」

據悉，位於華北平原的天津到中國腹部的陝西省西安市直線距離約1100公里，經京昆高速公路行駛須時約12小時，過路費約480元上下。

天津到西安橫跨河北、山西、陝西省，費時約12小時。

該男子的決定引發網民熱議，有網民將男子的行程稱為「鐵腚（屁股）行」，猜測該男子是否被限制高消費，禁止搭乘飛機或高鐵；還有網民感歎，司機是好人，竟然同意接單，不過也算是給司機師傅改善生活。

網民熱議▼



11小時，相當於三天時間收入6000，除去高速費，油費，最起碼賺四千吧。



肯定不是最佳方案



為了安全，建議和師傅換著開



怎麼感覺到了機場才知道被限高（限制高消費）了，只能搭的士？不然高鐵中轉6小時不到就可以到了。真急還能非要用打車這種辦法？路上不可控因素太多了，高鐵多穩當。



這是寧願給司機大哥改善生活也不願意給航空公司了



小長假最後一天，確實不好買票，各種票估計都沒有

