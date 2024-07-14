江西婦離婚後隱瞞彩票中獎500萬　前夫告上法院竟獲分咁多錢？

為取得購買商品房的資格，同時保住公租房，江西的齊先生與陳女士早年離婚後未有分割財產且一直同居。 2022年，陳女士購買彩票並中獎500萬（人民幣，下同），但未有告知齊先生，直至他搬離後，才得悉陳女士隱瞞其中獎事宜，遂訴至法院，要求雙方分享獎金。



江西贛州市章貢區人民法院通報，齊先生離婚後，與其父母、及婚生子共同居住在申請的公租房內，後經人介紹認識同樣離異的陳女士，兩人之後結婚。婚後，陳女士入住公租房內，二人生育一子。

因孩子上學需要，齊先生、陳女士打算購置一套商品房。為取得買樓資格，同時保住公租房，兩人訂《離婚協議書》並作離婚登記，但未對夫妻財產作分割。協議離婚後，陳女士購買一套商品房，齊先生支付19.5萬元。之後，雙方經濟往來頻繁，一家人陸續在公租房、商品房內共同生活居住，並共同經營廣告業務。

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2022年5月10日，陳女士花費2元購買1注福利彩票，中獎500萬，收到稅後獎金400萬元，未將此事告知齊先生。

2022年8月9日，雙方協定離婚後購買的房產歸陳女士一人所有，齊先生獲補償25萬元，從此兩人無任何感情經濟糾紛。次日，齊先生搬離商品房，但他不久後發現陳女士隱瞞其中獎事宜，遂訴至法院。

中國福利彩票。（視覺中國）

贛州市章貢區人民法院審理認為，齊先生和陳女士協議離婚後，一直未辦理復婚手續，雙方共同生活至2022年8月，該期間屬於同居關係。根據齊先生提交的聊天記錄，證實在協議離婚前雙方並無感情糾紛，僅是為家庭利益購置商品房。離婚時，雙方未有分割處理夫妻關係存續的夫妻共同財產，離婚後，雙方繼續共同生活，經濟往來頻繁，並共同經營廣告業務。

陳女士出資2元購買1注福利彩票中獎500萬元（稅後400萬元），因雙方經濟混同，無法區分是來自其個人財產、齊先生個人財產，抑或來自共同財產。因此，獎金應當視為雙方等額享有。法院依法判決由陳女士向齊先生支付獎金200萬元。一審宣判後，陳女士不服提起上訴。二審法院駁回上訴，維持原判。