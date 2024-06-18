無錫500萬彩票大獎無人領　官方多次尋人無果　獎金會如何處理？

今年4月，江蘇體彩7位數第24055期開獎，無錫市一體彩門店中出一注500萬元（人民幣，下同）特等獎，但開獎後一直無人領獎。

官方及當地媒體多次發布尋人啟事尋找中獎者，可惜在6月17日兌獎的最後期限，工作人員等到半夜仍無人兌獎，獎金將用於公益用途。



今年4月16日，江蘇體彩7位數第24055期開獎，中獎號碼為「9868049」。數據顯示，位於無錫市梁溪區廣瑞路東城花園810號的門店中了一注500萬元特等獎。

中獎門店。（微信公眾號＠江蘇體彩）

中出大獎後，中獎網點已在門店顯眼位置張貼大獎喜報並於近期貼出尋人啟事，但大獎得主遲遲未現身領獎。江蘇省、無錫市的體育彩票管理中心及當地媒體，也多次發布尋人啟事尋找中獎者。

中獎門店貼出尋人啟事。（微信公眾號＠江蘇體彩）

6月17日是該期大獎的兌獎截止日，工作人員在江蘇體彩兌獎大廳一直等到午夜12時，但大獎得主未有現身。

6月17日，工作人員在江蘇體彩兌獎大廳一直等到午夜12時，但大獎得主未有現身。（微信公眾號＠江蘇體彩）

根據《彩票管理條例》規定，中國體育彩票實體店售出的中獎彩票是兌獎的唯一憑證，中獎者需在開獎之日起60個自然日內，持中獎彩票到指定地點兌獎。逾期不兌獎的視為棄獎，棄獎獎金納入彩票公益金。

《江蘇新聞》介紹，從1998年電腦型體育彩票在江蘇發行以來，江蘇體彩曾發生過10宗500萬及以上大獎棄獎，最近一次棄獎是2022年11月11日，體彩7位數開出的無錫500萬元大獎。棄獎獎金會全部轉入公益金，用於全民健身、奧運爭光、教育助學、醫療救助等多個領域。