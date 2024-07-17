比大熊貓還珍貴！亞洲金貓「阿宅」於重慶去世　全中國僅剩2至3隻

重慶動物園的明星動物之一亞洲金貓「阿宅」周二（16日）證實已於近日去世，引發眾多網民關注，具體死因還在調查中。據了解，亞洲金貓為國家一級野生保護動物，本土貓科動物的代表之一。「阿宅」去世後，目前中國動物園豢養數量僅剩2至3隻，可謂比大熊貓更珍貴。



周一（15日），多位動物愛好者陸續收到「阿宅」去世的消息，並在社交媒體上發帖悼念，還有網友前往重慶動物園猛獸片區綜合獸館前放上鮮花。相關工作人員介紹，阿宅去世已有好幾天，因為年齡很大了（已經超過15歲），應屬於壽終正寢，具體結果業務部門還在處理，這兩天會發布一個相關通報。

一位動物愛好者在「阿宅」館舍前放上鮮花。（上游新聞）

網民發帖悼念。（上游新聞）

2009年，「阿宅」由重慶動物園救助，自此便一直生活在重慶動物園。牠因為白天經常在睡覺或躲起來，故得名「阿宅」。不過，事實上「阿宅」並不「宅」，因貓科動物喜歡夜間活動，白天多數時間都趴在自己的小木箱上休息，待夜幕落下才進入活躍期，這也讓「阿宅」與很多遊客無緣。不過，這並不妨礙「阿宅」成為貓科動物愛好者心目中的明星動物之一。

2021年，金貓被列入中國《國家重點保護野生動物名錄》，屬國家一級重點保護野生動物，主要分布在中國南部和東南亞地區，是食肉目貓科動物。體長約1米，體重約12至16公斤。在世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄中，大熊貓已降為「易危」等級，可金貓仍為「瀕危」。

由於數量稀少和行蹤詭秘，金貓的野外生活習性幾乎完全不為人知，因此成為「最神秘的野生貓科動物」，學界至今仍沒有準確數據來確定金貓目前的種群大小和數量變化趨勢。而重慶動物園曾引進一只雌性金貓嘗試繁殖，但最終未能成功。

2024年1月，紅外相機在西藏墨脫拍到的金貓。（新華社）

據《國際動物園年鑒》2013年的統計，全世界動物園豢養的金貓僅為51隻。據2017年的統計，中國已知的6隻豢養金貓分散在重慶、杭州、自貢等5家動物園，但杭州、廣州的豢養金貓已先後去世，隨著今次「阿宅」離世，目前中國動物園豢養金貓僅剩2至3隻。