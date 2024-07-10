全國首間大熊貓學院正式招生　實習時可親身接觸大熊貓

全國首間大熊貓學院正式招生，首批招收50人。學生不僅要修讀動物學、植物學等課程，更有機會在實習期間親身接觸大熊貓。



大熊貓學院去年9月成立，野生動物與自然保護區管理專業面向全國招生50人，其中四川省內招收35名、省外招收15名，錄取分數線區間在500分至530分。

除了開設動物學、植物學等綜合性學科外，大熊貓學院還開設了大熊貓保護生物學研究進展等特色專業課程，並為學生創造能夠接觸到大熊貓的實習機會。

6月12日上午，大熊貓「福寶」在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地正式與公眾見面。（新華社）

西華師範大學林學系主任大熊貓學院教師黃燕介紹，從大一到大三都會安排見習和實習課程，帶領同學們深入到栗子坪、唐家河等國家級的大熊貓保護區去見習、實習，以及一些科研院所、動物園等，以更好地了解大熊貓棲息地、大熊貓的野外狀況以及大熊貓的馴養繁育等情況。

大熊貓花花（視覺中國）

大熊貓花花。（視覺中國）

大熊貓學院老師表示，希望首批學生在經過4年或7年的學習，能夠成長為野生動物保護與研究領域的棟樑。

大熊貓學院是由四川省林業和草原局、西華師範大學合作共建，以大熊貓保護研究為核心，在西華師範大學生命科學學院基礎上新設的二級學院。