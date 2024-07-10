李家超訪熊貓都江堰基地　川震後港斥1.5億援建　免費對港人開放

行政長官李家超日前偕夫人林麗嬋、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等一行人，參觀了都江堰的大熊貓基地，探訪送贈香港的一對大熊貓。據了解，都江堰基地為香港於2008年汶川大地震後斥資近1.5億元、歷時6年援建而成。



為了感謝香港市民，該基地2016年起免費開放予港人參觀。香港遊客只需在入口處出示回鄉證，並讓工作人員抄下證件資料，便可免費入場。川港兩地亦有互派人員交流飼養熊貓心得。另外同樣由香港援建的臥龍中華大熊貓神樹坪基地，也同樣免費對出示證件的香港居民開放。



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都江堰基地成人票每張58元人民幣，中小學及全日制高校在校生半價，兒童、老年人免費入場。另外優待人群則寫明「持有效證件的香港遊客」免費不免票。

據了解，2008年汶川大地震後，特區政府投入約100億港元，援建當地共190個項目，其中大熊貓保護研究中心都江堰基地耗資1.49億元，2014年初建成，2016年起免費向港人開放。

基地總佔地面積760畝。建築面積約12542平方米。項目總投資2.3億元人民幣。該基地是國內唯一以大熊貓疾病防控、野外救護為主的科研機構，目前都江堰基地總共有41隻大熊貓，其中17隻年紀老邁，許多年老或剛運來的大熊貓會在這裏隔離觀察，包括一些海外租借多時返鄉的熊貓。基地有大熊貓疾病防治研究中心、獸醫院，也設有完善的隔離措施。

四川省都江堰熊貓基地，牠們每隻均一如既往的慵懶，或躺在木頭靜止不動，或握著竹葉緩緩咀嚼。（歐陽德浩攝）

臥龍中華大貓熊苑神樹坪基地同樣由香港特區政府援建，總投資2.3億人民幣，目前開放的大貓熊飼養繁育參觀區佔地450畝，有大貓熊圈舍59套，可容納60到80隻大貓熊。