廣場噴泉突然啟動　6歲女童下體遭射穿　出血200ml浸透4片衛生棉

河南省駐馬店一名6歲女童近日在一個音樂噴泉廣場上玩水時，高壓噴水頭突然啟動直衝女童臀部，致其陰道血流不斷，緊急就醫時已休克昏迷，被送入兒童重症監護室（PICU）。經河南省人民醫院檢查，因噴泉衝擊力過大導致孩子會陰部以及黏膜受損，出血量超過200ml。



據家屬反映，出事當晚，孩子在社區噴泉處乘涼玩水，一開始噴泉處於關閉狀態，他們都沒注意到一個高壓噴水頭正位於小女孩臀部的正下方。突然，噴泉啟動，高壓水柱噴湧而出，孩子隨即身上以及衣物出現很多血。當時，女童的陰道血流如注，血液直接浸透了4片成人夜用衛生棉，估算出血總量達200ml。此外，孩子還有下腹部疼痛，無法排尿的問題。

為儘快治療，河南省人民醫院兒科、婦科、小兒外科、超聲科等科室專家聯合，進行多學科現場會診。他們發現，孩子宮腔輕度分離，盆腔內有積液，子宮下方陰道處有損傷，但慶幸的是衝擊未傷及腸道等其他器官。考慮到孩子太小，子宮和陰道都未發育完全，專家團隊決定採用保守治療手段，以避免對女孩造成二次傷害。

最終，經過10多天的治療，女孩情況日漸好轉，血紅蛋白恢復正常，並在周日（14日）順利出院。醫生提醒，噴泉靠電機的高壓形成水柱，衝擊力度遠超人們想像。瞬間湧出的水柱，可能成為一把「利刃」。有媒體曾即場實驗，顯示一個直徑2公分的噴泉口噴出的水柱高達10多米，能把一個5公斤的西瓜衝高1米多。如果電機突然開啟，衝擊力更會高出幾倍，如一個噴口直徑5公分的噴泉所噴出的水柱，開啟不到3秒就能把體重50公斤的人輕鬆抬起。