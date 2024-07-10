頑童｢火柴扔坑渠｣引爆沼氣遭炸飛　家長請律師提告：管理單位的錯

不作死就不會死！雲南省西雙版納有一名男童無聊沒事往街道上的坑渠蓋中扔擲火柴，沒想到一瞬間點燃沼氣，強大的衝擊力將坑渠蓋以及男童炸飛。



男童嚇得立刻逃走，事後男童家長表示孩子身體無大礙，但也將對下水道的管理單位究責。

雲南省西雙版納有一男童無聊沒事往街道上的坑渠蓋中扔擲火柴，沒想到一瞬間點燃沼氣，強大的衝擊力將坑渠蓋以及男童炸飛。（微博影片截圖）

雲南省西雙版納有一男童無聊沒事往街道上的坑渠蓋中扔擲火柴，沒想到一瞬間點燃沼氣，強大的衝擊力將坑渠蓋以及男童炸飛。（微博影片截圖）

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根據《極目新聞》報導，事件發生在7月5日，現場閉路電視畫面顯示，一名男童蹲在坑渠蓋旁邊，朝下水道扔了一枚火柴。

沒想到點燃沼氣引發爆炸，3個坑渠蓋同時被炸飛，連男童也被震飛，衝擊力之大，也讓男童嚇得逃離現場。

附近有一輛車遭波及受損、店面的門窗也因此弄髒。

男童家長受訪時表示，已跟車主進行賠償，也將店舖業者的店面做了清洗。

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而男童雖然受到驚嚇，但幸運的是身體沒有大礙，不過家長也認為男童的行為確實危險，但負責管理下水道的人員也難逃責任。

管理下水道的單位若是有及時排除下水道內存積的沼氣，可能就不會出現這種情況。

男童家長表示，加上最近天氣炎熱，下水道內若還有沼氣，仍舊十分危險。因此他也將請律師並報警，要釐清相關的責任，另外閉路電視影像沒有經過家長同意就流出，也將究責相關單位的責任。

針對此事，負責下水道的工作人員表示，被炸飛的坑渠蓋已經修好了。對於下水道沼氣存積的問題，他也指出前陣子才有人來進行排氣的工作，只是也不清楚確切的時間。

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