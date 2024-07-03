4歲女愛的抱抱竟變「裸絞」　老豆遭勒暈後腦著地驚嚇影片曝光

6月26日，四川綿陽一位4歲女孩從背後摟住父親的頸部，誰知竟將父親勒暈，父女雙雙暈倒在地。



6月29日，當事人陶先生發布影片指被親閨女「裸絞」，並提醒大家背娃的過程中注意安全。

綜合內媒報道，當事人陶先生回應，當時自己正在拉門簾，女兒跑過來把他吊住，陶先生站起來不一會兒就暈倒了。影片顯示，陶先生的手原本在拉門簾，卻突然無力垂下，父女二人一齊後仰暈倒在地。後來聽到女兒在哭泣，陶先生起身將女兒抱起。

陶先生的女兒跑過來從背後摟住他。（影片截圖）

此時陶先生仍在拉門簾。（影片截圖）

後續，父女二人去了醫院，醫生表示沒有大問題，只是後腦勺摔了個包，均為皮外傷。醫生指，陶先生暈倒的原因和裸絞或上吊是一個原理，剛好勒住了動脈竇，小孩的手越細就越容易勒住動脈。

影片下亦有多名網友分享類似經歷，「有次我兒子就這麽勒我脖子，我越掙扎他還以為我在和他玩，已經開始暈無法呼吸了」「我被媳婦勒過一次，差點就死了，媳婦還以為我是裝的」「我女兒也這樣過，還好沒有休克，想想就後怕」。

《廣州日報》報道，中山大學孫逸仙紀念醫院心内科張海峰主任醫師指，家長在背孩子時注意不要讓孩子雙手抱家長頸部，尤其要避開頸部雙側動脈竇位置。