安徽教授向學生傳遞「躺平」、「擺爛」思想　被官方約談處理

日前，安徽某大學教授蘇某因多次在課上傳播「躺平」、「擺爛」等負能量和歷史虛無主義觀點，被依規處理。中央紀委國家監委主辦的方正出版社同時指出，若其言論涉及否定政治問題，可認定為違反政治紀律。



曾被學生投訴 多次被約談

方正出版社官方微信號周一（15日）發文表示，安徽某校法學院教授蘇某因成長經歷坎坷，所以性格孤僻、特立獨行，一貫快言快語甚至言行偏激出格。

有人說「躺平生活」即是「佛系生活」。(網上圖片)

文中指出，身為中共黨員的他，雖然在重大原則問題上與中共中央保持一致，但在課堂上多次鼓吹躺平、擺爛、投機、及時行樂或宣傳歷史虛無主義等「野史」，曾被學生投訴，也多次被教務處約談，但他仍我行我素，後被巡視指出。

文章表示，蘇某向學生鼓吹躺平等錯誤思想，是不正確履行教學職責行為，可依據《紀律處分條例》處理。對蘇某宣揚歷史虛無主義的行為，如果涉及否定四項基本原則等政治問題的言論，可認定為違反政治紀律。

文章還列舉了高校黨員幹部傳播負能量和錯誤觀點行為的表現形式，包括違反國家層面的「富強、民主、文明、和諧」價值目標，違反社會層面的「自由、平等、公正、法治」價值取向，以及違反公民個人層面的「愛國、敬業、誠信、友善」價值準則等。

中國官方推廣愛國主義。（《戰狼》電影劇照）

推崇「不自由毋寧死」屬偏激觀點

其中具體提到一些行為，包括：對於民主，有的片面理解人民代表大會間接選舉，要求擴大直接選舉範圍，或者推崇西方民主理念。對於自由，有的認為自由是絕對自由，宣揚「不自由毋寧死」等偏激觀點，推崇定居自由、戶籍流動自由、西方式所謂言論自由等。

這篇文章出自《高校系統違紀違法行為認定與處理》一書，由方正出版社在今年3月出版。官方稱，這本書梳理了近年來高校系統典型違紀違法案件，既可作為紀檢監察幹部執紀執法的參考，又可作為高校教職工警示教育和普及紀法的學習材料。

官網資訊顯示，中國方正出版社是由中共中央紀委、國家監委主管主辦的中國紀檢監察系統唯一專業出版機構。