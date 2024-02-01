盒馬新年年貨：菜鳥首重3.8元直送到港　AlipayHK付款免除手續費

盒馬推出的節日禮盒一直大受顧客喜愛，是不少人的賀禮首選，剛過去的2023年端午、中秋等節日的禮盒銷量更屢創新高。龍年將至，為迎接新年，盒馬再推出多款新春賀年禮品，為消費者置辦年貨及拜年做好準備。

2023年「港人北上」帶火水蜜桃、大閘蟹等多款盒馬商品，今年春節為方便香港顧客到深圳盒馬購物，盒馬聯同菜鳥快遞及AlipayHK，為港客提供直送到家等服務。



據盒馬方面介紹，今年特別推出多款龍年限定禮盒及年花擺設，新年為家居增添喜慶之餘，亦堅持「好貨不貴」原則，讓消費者可以超值價錢買到多款質優價廉的人氣年貨及一系列聚會必備的預製菜，於龍年之始向摯親傳遞心意，分享新年喜悅。

此外，菜鳥亦於深圳盒馬7家門店為香港顧客提供深港郵寄優惠。於2月1日-10日推廣活動期間，顧客僅需支付首公斤人民幣3.8元的運費即可將盒馬好貨送抵香港菜鳥自提點。下午5點前落單，翌日即可送達。在深圳盒馬皇庭廣場店，菜鳥還將設立寄件服務點，並派送限量新春福袋50份予到店消費後，使用菜鳥寄件服務的香港顧客，先到先得，送完即止。

目前，盒馬深圳門店已全部接受 AlipayHK支付。盒馬還聯同AlipayHK推出港人「港人優選榜單」，顧客到店即可見到港人心水商品，大大節省四處尋找商品的時間。

另外，據盒馬皇庭廣場門店店長介紹，除夕（2月9日）當日，盒馬皇庭廣場店將提前於早上9點開門營業，下午18時閉店。

盒馬推新春禮盒賀年鮮花、預製菜

除提供購物便利外，今年盒馬年貨節推出各類高性價比春節禮盒，滿足各式送禮需求。另外，盒馬還搜羅全國80款年花，包括今年新加入的金龍柳、水仙切花等多款品種。

盒馬預製菜系列一直廣受消費者歡迎，並持續研發新菜式為聚會增添美味。適逢新年佳節，盒馬推介帝王蟹菜式，以經濟實惠價格，讓顧客簡單準備即可在家還原餐廳味道。其他團年飯熱門菜式如胡椒豬肚雞、金湯佛跳牆、鮑魚花膠雞等，盒馬運用原湯急凍技術，把熬煮4-6小時的原湯急速降溫、冷凍，省去高溫殺菌環節，更好地保留原湯的鮮味和食材的口感，並讓消費者安心享用。