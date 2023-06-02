深圳巴士也能用AlipayHK支付！即日上線建構「1小時優質生活圈」

「早上搭車從香港到深圳，走到公車站用AlipayHK就能掃碼乘車了，不用切換APP很方便。」5月31日，經常往返深港兩地的劉先生告訴記者，今天他走到福田口岸總站才發現，不光是深圳地鐵連深圳公車都能用AlipayHK（港版支付寶）掃碼乘車了。



為加快推進粵港澳大灣區交通一體化建設，助力深圳市打造粵港澳大灣區發展核心引擎，粵港澳大灣區互聯互通再傳好消息，深港公車地鐵也實現了乘車掃碼互聯互認互通。

在深圳市交通運輸局的指導下，深圳市深圳通有限公司與AlipayHK等公司合作升級深港交通支付互認功能。深圳通「一碼通深港」業務將於6月1日起正式上線，使用深圳通、AlipayHK（港版支付寶）、支付寶中任意一個APP，即可在深港兩地掃碼乘坐公車和地鐵。

內地居民使用「深圳通」App 或「支付寶」App，將乘車碼頁面地點切換至香港，領取「香港乘車碼」後，即可掃碼乘坐港鐵重鐵網路（除機場快線以外）和香港九龍巴士等公車，乘車費用將按即時匯率價格進行結算。

香港居民使用「AlipayHK」 App，在跨境乘車碼頁面地點切換至深圳，領取「深圳通乘車碼」後即可掃碼乘坐深圳公車地鐵，與「深圳通」App享受同等乘車優惠。

「一碼通深港」的實現，加速了深港交通一體化的處理程序，最佳化了城出行體驗，進一步為市民綠色公車出行、遊玩、商貿往來提供便利，為建構「1小時優質生活圈」創造了良好的環境，對粵港澳大灣區協同發展起到積極示範作用。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

