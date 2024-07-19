武漢男為救落水3母子ICU昏迷多日　家屬：被救者至今未現身感心寒

湖北一名女子近日發影片稱，7月14日下午，一對雙胞胎和他們的母親在武漢一個水庫落水，其哥哥毫不猶豫跳進水中救人，最終，母子三人獲救，哥哥則被水沖走，被路人救起後送到ICU搶救，昏迷至今。然而，母子三人被救後卻從未露面，「我們沒有想過要他們回報什麽的，就是覺得很寒心」。事件引起輿論關注，有網民甚至慨嘆，「舍命救人要謹慎，因為你有可能救的並不是人」。



據發布影片的女子介紹，事發於14日下午5時15分左右，兩名9歲左右的雙胞胎男孩落水在武漢一個水庫，隨後他們的媽媽也落水，三人在水中呼救。

其哥哥見狀毫不猶豫下去救起他們，但他本人則被水流沖走，沉在湖底。被路人幫忙救起後，其哥哥因失溫和心臟驟停，被送到ICU搶救，至今還未蘇醒。

距離出事已經過去數十小時，然而獲救母子三人不僅沒有到醫院探望，甚至連一句隔空道謝的話都沒有，「我們沒有想過要他們回報什麽的，就是覺得很寒心。我哥的女兒現在才七歲多，已經受到嚴重驚嚇，我姐已經有三天沒有合眼了，一直待在ICU門口等著消息」。

女子又指，哥哥看到母子三人落水後，翻過欄桿奮不顧身趕去救人，目前肺部和其他部位都有損傷，具體情況仍在等待醫生的消息。

現時，豹澥派出所正在就事件調查。