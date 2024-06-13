廣東端午慘劇　2兒童落水1村民施救不幸全數溺亡　公園防護引質疑

6月10日端午節當天，廣東鶴山2名兒童落水，一村民趕去施救後，3人全部不幸溺亡。



端午假期，6月10日下午，梁先生的姐夫帶著侄子前往鶴山市宅梧鎮靖村一處公園釣魚，孩子和現場一名男童相繼落水，同鎮一位村民聞訊趕來搜救也不幸遇難，三人的遺體先後被打撈上岸。

梁先生在社交平台上發布的影片顯示，事發地位於一排民房前的河內，現場有護欄、石橋，類似公園。事發後，有多名救援人員下水搜救。

有搜救人員正在搜救。（家屬影片截圖）

據《新安晚報》報道，梁先生介紹，事發地作為公園，缺乏相應的救生設備，這讓家屬們在傷心之余也對公園的安全防護措施提出了質疑。此外，這位救人的村民年僅50多歲，家境相對較差，家屬們也希望相關部門能夠對其見義勇為之舉給予肯定。

梁先生表示，目前孩子的遺體仍在殯儀館，相關部門也已經介入，家屬們正在等待處理結果。

家屬質疑，公園防護措施不足。（家屬影片截圖）

6月12日下午，靖村村委會工作人員回應稱，事發地是鎮里建設的公園，目前鎮里已經介入處理此事，村里也在配合。至於該公園是否有救生器材，工作人員回答稱「有的」，但並未答覆事發前是否就有。

對於家屬提到的村民是因救人去世屬於見義勇為的情況，鶴山市委宣傳部相關工作人員表示，暫時還沒有官方認定，後續的事還在協調處理中。