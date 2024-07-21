內地直播平台買「祛疤凝膠」 8歲兒子一抹「龜裂腐爛」直接毀容
撰文：TVBS新聞網
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在直播中買東西要謹慎使用！
因8歲兒子臉上有一條細微的疤痕，內地一名父親在直播平台上購入了一款祛疤凝膠，沒想到兒子一用後，皮膚出現嚴重潰爛，甚至佈滿整張左臉。
袪疤膠變「毀容膠」 向客服反映竟再推銷2600元商品（點圖了解更多，慎入）：
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這名父親氣炸怒轟賣家，客服卻辯稱這是正常現象，還建議父親再購買一組修復組合。
網友們見此相當傻眼，直接揶揄賣家「為了錢不擇手段」。
綜合陸媒報道，內地一名李姓爸爸見8歲兒子臉上有一條被指甲劃過「淡淡的疤痕」，於是花了69元（人民幣，下同）在直播間購入了「疤痕凝膠」，希望能完全消除兒子臉上的疤。
怎料，買回家跟著產品客服的叮嚀塗抹，兒子臉上的疤痕竟愈來愈明顯，甚至龜裂、紅腫，大面積腐爛，讓李爸爸非常心急。
立馬帶兒子到醫院求診，並質問客服產品的內容物有問題，卻得到客服回應，「是正常現象，建議再買2600元的修復組合就好了」。
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李爸爸對此相當氣憤：「當初主播承諾產品經過藥監局認證，但我查過，這個產品『所含成分不發揮藥理學作用』，連個合格書都沒有。」
目前也將相關產品拍照檢舉，尚未得到回應。
消息一出，網友們留言：
「廠商和賣家沒良心」
「太嚇人了！疤痕膏還是得在正規管道買」
但也有不少網友認為網路上的商品本應該慎用：
「疤痕膏一般幾百塊才小小的一支，幾十塊的東西居然敢拿給小孩用，還是臉上，家長真是心太大，愛貪小便宜」
「哪有這麼便宜的疤痕膠」
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