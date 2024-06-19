風扇仔跌過落地會爆炸可能毀容？驚人畫面曝光「尿袋」同樣有危險

酷暑下避免熱昏頭，很多人會隨身攜帶手提風扇清涼一下，但小心引火上身！



日本消防單位警告，摔落過的手提風扇，最好別再對著臉吹，否則可能冒煙起火爆炸。

日本消防單位警告，摔落過的手提風扇，最好別再對著臉吹，否則可能冒煙起火爆炸。（IG@amagasaki.119.fd）

日本消防單位警告，摔落過的手提風扇，最好別再對著臉吹，否則可能冒煙起火爆炸。（IG@amagasaki.119.fd）

除手提風扇外 俗稱「尿袋」的行動電源也有爆炸危險（點圖放大瀏覽）：

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據《With News》和《Hint-Pot》等日本網路媒體報導稱，日本製品評價技術基盤機構（National Institute of Technology and Evaluation，NITE）最近呼籲大眾，使用手提風扇要特別留意。

尤其「曾不小心掉落遭受重擊」情況下，內部鋰電池可能損壞變形，造成短路，若再打開朝臉部吹，恐怕會冒出黑煙、甚至爆炸起火，重創臉部。

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6月13日兵庫縣尼崎市消防局在IG官方帳號發布一部影片，標題為「手提風扇大爆炸」，提醒大眾千萬留意。

在影片中，假人模型脖子上掛着攜帶型電風扇，突然間「轟」的一聲，爆出巨大聲響和火花。

看到這一幕，許多網友驚訝留言稱：

「完全不知道會這樣」

「真的太可怕了」



尼崎市消防局回應表示，之所以會上傳這段實驗影片，是因為「日本全國由於電器造成的火災案件遽增」，強調由於電池受損或過度充電都會釀成火災，因此希望大家注意。

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至於手提風扇爆炸原因，市消防局表示：

通常使用上沒問題，但若曾經掉落地面，遭受過強烈撞擊的話，就不要再使用了……另外，充電充剛好就可以，不要放著一直充。

「如果摔過繼續使用，冒出黑煙或火花的話，之後可能就會爆炸。」消防局稱，建議停止使用並與製造廠商聯絡。

但其實不只手提風扇暗藏危險，夏季消暑用的冷氣和電風扇，截至2023年為止的5年內，在日本共計發生409宗意外，當中還發生383起火警。

當中有許多是使用10年以上的老舊電器，因為機板零件老化或累積灰塵導致起火爆炸，呼籲要經常清掃及適時更換檢查。

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