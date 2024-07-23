深圳多間駕校曝「學時造假」　學員每日空坐車內　考前只練4小時

馬路如虎口，培養司機的質素非常重要，然而近日有深圳市民反映，當地多間駕駛學校「學時造假」。有駕校聲稱學生繳納200元（人民幣．下同）就可以「代刷」，即錄製學員練習車輛的影片上傳至機器，但實際上不發動車輛，有學員更需每天空坐車內4小時刷學時。



據《澎湃新聞》報道，爆料者梁先生表示，他去年10月花費3680元報名了深圳某駕校的機動車司機培訓服務，順利通過科目一和科目二，今年4月開始了科目三的訓練。可是上課時，教練讓他坐在車上就走了，「讓我不要玩手機，偶爾發動一下挪一下車，然後對車裏的鏡頭刷駕考學時」。

根據規定，機動車駕駛證科目三的實操學時為24小時，每天不得超過4小時，這意味著梁先生最少也得在車內坐6天，「我天天在裏面乾坐著，又浪費時間又影響考試」。

梁先生曾表達異議，向教練要求練車，但後者稱合約約定3680元只是「服務費」，不包括「模擬費」，要是練車，需額外付費。根據合約，如有練車，需支付實際操作培訓費200元/小時。而梁先生是報名後才知道費用不僅不包含練車費，還不包含考試費，科目一的70元考試費和科目二的130元考試費都是他自費的。最後，為了不影響最終拿證，梁先生只好按照教練的要求刷滿學時。

駕校聲稱可錄製學員開車的影片上傳機器進行學時代刷。（澎湃新聞）

在正式考試前10天，教練帶梁先生實際練習了4次科目三的項目，每次1個小時。對此，梁先生認為4個小時的練習時間太短，但教練說要交模擬費才能繼續，600元可以多練2個小時，1000元就可以多練4個小時。

梁先生更透露自己並非個例，在科目三的考試現場，有很多來自其他駕校的考生情況和他類似，當中還有人因為沒有模擬訓練而要補考，甚至考了三四次都沒過。

梁先生認為，駕校靠「虛假刷學時」逼學員另繳培訓費的情況，在深圳已非常普遍，不少學員為了省錢而導致考試失敗，既耽誤時間又浪費錢。據他了解，這導致科目三的首過率只有30%左右，雖然他向政務服務便民熱線反映了情況且工作人員說會登記核實，但實際上還是沒有任何改變。

梁先生稱坐在車內對機器虛刷學時。（澎湃新聞）

而在社交平台上，不少深圳地區的學員都反映過類似問題，有學員調侃稱：「只需要坐在後排通過玩手機，和每15分鐘刷臉一次，刷滿24個學時即可學會倒車入庫等。無需上路，車內靜坐24小時即可學會科目三。」還有學員表示若不想高溫天氣在車內刷48小時的學時，就要給教練300元走「VIP通道」，通過機器自動刷滿學時。

《澎湃新聞》記者曾以消費者身份致電深圳多家駕校，有駕校稱最近抓得很嚴，不能代刷學時，必須要學員自己在車上刷學時，「每15分鐘看一次鏡頭就可以，很輕鬆的」。甚至有駕校稱只要交200元的代刷費，學員本人都不用過來了，「我們會拍一段你開車的視頻，然後由教練給你在機器上操作刷學時」。

有駕校推出「河源班」稱可以代刷學時。（澎湃新聞）

另外，為了避開深圳地區的監管，部分駕校更推出「外地班」，即為學員在距離深圳近200公里的河源市註冊考試，方便代刷學時。

對此，深圳市交通運輸局工作人員表示，「虛假刷學時」肯定違反駕考規定，但具體情況需要向相關部門反饋核實，若涉事駕校確實存在該情況，將會嚴肅處理。