自稱大學教授參加學術活動　涉招搖撞騙落網　真實身份竟是...

近期，一位名叫「魏新河」的男子，以「遼寧理工大學」教授的身份，報名參加多場學術活動，後被揭發是遼寧錦州市林業和草原局的工作人員。

7月4日，錦州市林業和草原局通報，確認魏新河為該局的科室負責人。經查，魏新河冒用「遼寧理工大學」及其他大學教授身份參加多場學術會議；因涉嫌招搖撞騙罪，魏新河已被公安機關依法採取刑事強制措施。



公開信息顯示，魏新河在2022年至2023年間，報名參加超過10場在全國多地舉辦的學術活動，其中關於「中國式現代化」和「鄉村振興」的主題較多。

另外，魏新河會以「魏鑫」、「魏新」等化名公開活動，更會採用不同的身份參加活動，除了遼寧理工大學教授，還包括遼寧理工大學客座教授、遼寧理工大學文化旅遊學院教授、遼寧理工大學體育學院老師、遼寧省鄉村振興專委會副主任等。

魏新河曾參加北京大學學術研討會。（微信公眾號＠學術志）

不過，內地並無「遼寧理工大學」，遼寧省鄉村振興專委會同樣不存在，魏新河的身份受到質疑。

《大皖新聞》報道，魏新河曾在報名參加學術活動時留下電話號碼，該號碼屬於遼寧錦州市林業和草原局某科室公開的辦公電話。該局辦公室工作人員稱，魏新河「平時每天都上班，也沒有說上哪去參加活動」。

錦州市林業和草原局通報魏新河一案。（錦州市林業和草原局官網）

7月4日，錦州市林業和草原局通報，魏新河生於1978年10月，是錦州市林業和草原局工作人員。自2022年以來，為提高知名度等個人目的，多次以「遼寧理工大學教授」等虛假身份參加線上線下學術交流活動。

經研究決定，錦州市林業和草原局已停止魏新河工作。因涉嫌招搖撞騙罪，魏新河已被公安機關依法採取刑事強制措施。下一步，將依規依紀依法嚴肅處理。