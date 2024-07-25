成都男搭地鐵遭2女屈偷拍案：調解破裂 將開庭進行二審
撰文：陳進安
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此前，四川成都一名男子搭地鐵時遭2名女子誣告偷拍，後經警方查明是誤會一場。當事人何先生重獲清白後表示將會起訴。周三（24日），何先生透露，調解宣告破裂，將開庭進行二審。
何先生在微博稱，在了解了女方的態度之後，他拒絕了調解。他表示，案件進入了新階段，調解太累太消耗精力，直接開庭反而會坦然一些，「我想知道這件事情通過法律途徑，會有什麽樣的結果。法律怎麽定性，到底構不構成侵權」。他還稱，若紀律允許，將把調解破裂的原因和雙方的條件公布出來。
此前報道，2023年6月11日晚，何先生在成都乘坐地鐵時被兩名2女生指稱「鞋面裝攝像頭偷拍」。何先生當晚搭乘地鐵時，起身為一對老夫婦讓座，隨後站在地鐵中間的扶手處。2名坐在座位上的女子突然起身大聲指責他，懷疑他鞋子閃爍著綠光，是安裝了小型攝像頭進行偷拍。
下車後，何先生將鞋子脫下，證明並沒有攝像頭。由於雙方僵持，車站工作人員選擇報警處理。警方調查後發現，只是Nike鞋子上的金屬裝飾反光，澄清是光線導致的誤會一場。之後，其中一名女子道歉；不過，何先生認為其道歉敷衍不能接受，將準備起訴。
同年12月12日，成都鐵路運輸第一法院對何先生訴兩名涉事女生曾某某、羅某某，以及成都地鐵運營有限公司一般人格權糾紛案一審宣判。經審理，對何男要求羅某某、曾某某、成都地鐵運營公司刊登道歉聲明、連續十天在案涉地鐵站宣讀道歉聲明，並賠償經濟損失及精神損害撫慰金共5萬元人民幣的訴訟請求，法院不予支持。
今年5月30日，女事主羅某某、曾某某通過媒體發布事件情況說明稱，在成都鐵路運輸中級人民法院組織的多次調解中，她們希望就誤會事件的合理處理以及平復社會爭議等，與何先生達成和解並共同努力，但目前雙方依然分歧較大。儘管如此，羅某某、曾某某還是願意就此次誤會再次向何先生真誠公開道歉。
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