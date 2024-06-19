人妻主播與住持通姦　丈夫得知後設局偷拍勒索數百萬　判監5年6月

撰文：朱加樟
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四川省佛教協會副會長、寺廟住持釋照杰（俗名：張彬）與人妻女主播發生性關係後，被主播夫妻敲詐，涉案數百萬元（人民幣，下同），引起軒然大波。

內媒《南方都市報》報道，四川雅安市名山區法院近日作出一審判決，女主播因敲詐勒索罪獲刑3年，緩刑4年，判處罰金5萬元。女主播丈夫因敲詐勒索罪獲刑5年6個月，判處罰金10萬元。女主播丈夫當庭提起上訴。

釋照杰。（網絡圖片）

報道指，在2020年底，釋照杰在直播間選購紅木傢私時與蔡姓女主播相識。2021年2月，蔡女來到四川，同釋照杰在成都一酒店內發生關係。

丈夫發現姦情後與妻子合謀設局

此後，蔡女丈夫錢某發現了妻子和釋照杰之間的關係，並了解到釋照杰為僧人且是住持，於是讓妻子再次約釋照杰到福建見面。

2021年4月，蔡女將釋照杰約至福建一間溫泉度假酒店，錢男通過提前安裝的偷拍設備，拍攝了妻子和釋照杰在酒店房間內再次發生關係的影片。

錢男同年7月以此要挾釋照杰，釋照杰提出支付100萬了結此事，其後釋照杰向女主播夫婦支付200萬元（包含100萬元紅木家具款項）的錢款。

人妻女主播蔡某。（微博）

錢男年半後再要挾錢款　住持終決定報警

釋照杰本以為事件就此告一段落，然而在2023年2月，錢男竟單獨聯繫釋照杰，威脅在網絡上曝光釋照杰的醜聞，再向釋照杰要挾錢財。經過多次談判，釋照杰答應馬上給付120萬，明後年各付100萬，即合共320萬元。但釋照杰在支付錢款後擔心以後繼續被敲詐，最終決定報警，令此案曝光。

去年11月，案件開庭審理。當地檢察院以敲詐勒索罪對女主播夫婦提起公訴。公訴機關認為，夫婦倆敲詐勒索財物320萬元，其中119.9萬元屬犯罪既遂，200.1萬元因未實際交付屬犯罪未遂。據報道，公訴機關並未將釋照杰在2021年所支付的200萬元計算在被勒索的總額內。

公訴機關認為，女主播夫婦兩人屬於共同犯罪，其中，錢男起主要作用，是主犯；蔡女起次要作用，為從犯，應當從輕、減輕處罰。

人妻女主播蔡某。（微博）

釋照杰已被注銷戒牒

案件曝光後，成都市民族宗教事務局表示，釋照杰已被暫停四川省佛教協會副會長、蒲江縣佛教協會會長、寺廟主持職務，涉案資金來源正在調查中。釋照杰其後更被撤銷四川省政協委員資格。

據內媒《澎湃新聞》早前報道，釋照杰已被官方注銷戒牒。在內地，戒牒由中國佛教協會頒發，是教職人員的受戒證明。

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