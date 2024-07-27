女子被螞蟻咬傷　怒燒螞蟻窩竟意外釀山火　法院：經濟損失141萬

貴州荔波一名盧姓女子先前到山上採野菜時，不慎踩到螞蟻窩，導致螞蟻爬到腳上叮咬。她一氣之下用打火機點燃螞蟻窩邊上的枯草，想燒掉螞蟻窩「報復一下」，沒想到卻意外引發森林大火，過火總面積47.37公頃，其行為已構成縱火罪，除面對刑事責任還須負擔民事賠償。法院審理，經評估森林火災損失總額為141萬6,953.95元（人民幣，下同，約港幣152萬5,680.77萬元）。



盧女行為已構成縱火罪，除面對刑事責任還須負擔民事賠償。（澎湃新聞）

盧女行為已構成縱火罪，除面對刑事責任還須負擔民事賠償。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，據盧女表示，「我只是想報復一下，爬到我腳上咬我的螞蟻，萬萬沒想到我的衝動行為會引發山火，我真的很後悔！我知道自己錯了」！經相關部門鑑定，此次森林火災過火總面積47.37公頃，屬一般灌木林地，其中包括國家公益林地11.23公頃，地方公益林地36.14公頃，估計總損失141萬6953.95元人民幣，約新台幣647萬元。

根據荔波縣人民法院經審理認為，被告盧女因疏忽大意野外用火引發森林火災，森林火災過火總面積47.37公頃，其行為已構成縱火罪，她的犯罪行為破壞了生態環境，除應受到刑事處罰外，還應承擔相應的民事侵權責任。

盧女打火機點燃螞蟻窩邊上的枯草，想燒掉螞蟻窩「報復一下」，沒想到卻意外引發森林大火，過火總面積47.37公頃。（澎湃新聞）

盧女打火機點燃螞蟻窩邊上的枯草，想燒掉螞蟻窩「報復一下」，沒想到卻意外引發森林大火，過火總面積47.37公頃。（澎湃新聞）

人民法院審酌被告坦承犯行，從輕量處8月徒刑，並命盧女按「復綠方案」於2025年3月30日前完補植復綠，保證補種樹木存活率達85%以上。可上訴。