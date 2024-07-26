內地茶飲店「古茗」產品驚現「血痰」？官方調查：無法認定

近日，有消費者反映在安徽池州市一間「古茗」奶茶店購買3杯飲品，竟在其中一杯發現黏液血痰，引發關注。事後，古茗相關負責人回應稱，門店全體員工在操作過程中均全程佩戴口罩，不存在違規操作，也沒有異物進入的情況。周五（26日），池州市貴池區市場監管局發布情況通報，稱無法認定事主所訴的飲品中含有疑似「血痰」且與涉訴飲品店加工製作有關。



據早前報道，消費者介紹，其7月21日中午在古茗（池州長江中路）購買3杯飲品，但在其中一杯百香果飲品中發現有紅色漂浮物，原以為是西瓜瓤，撈出來後發現是黏液血痰。由於她在醫院上班，當天也正好當值，下班時便讓同事用顯微鏡查看，結果顯示有大量紅細胞。

事後，古茗相關負責人表示，企業第一時間核查安徽池州相關門店的閉路電視紀錄，仔細核查投訴所涉的「百香雙重奏」飲品的備料、調飲及出杯全過程。經查驗，門店全體員工在操作過程中均全程佩戴口罩，按照調飲標準出杯，不存在違規操作，也沒有異物進入的情況。

周五，池州市貴池區市場監督管理局發布情況通報稱，經現場檢查，涉訴飲品店證照齊全，涉訴飲品四種原料票證齊全，未見混有異物或感官性狀異常，貯存條件符合要求。沖泡用水為直飲水。加工場所環境衛生清潔，符合規範。店內所有從業人員均持有效健康合格證明，未見皮膚破損、出血情況。

古茗公開涉事門市的閉路電紀錄，相關負責人回應稱，門店全體員工在操作過程中均全程佩戴口罩，不存在違規操作。（影片截圖）

通報續指，通過調取店內監控錄像，發現飲品從開始加工制作至封口，店內工作人員全程佩戴口罩、工帽，加工過程未發現人員咳嗽。經詢問，事主陳某和外賣員均確認飲品包裝封簽完整無損。

經多方查證，且陳某不能提供帶有疑似「血痰」的塑膠飲管、剩餘飲品等實物，無法進一步檢驗。根據國家市場監督管理總局《市場監督管理投訴舉報處理暫行辦法》第二十四條第一款之規定，無法認定陳某所訴的飲品中含有疑似「血痰」且與涉訴飲品店加工製作有關。