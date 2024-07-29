上海金融業靚女真人出鏡自曝撈女　與7名異性曖昧並有｢錢色交易｣

近日，一名女子在小紅書發帖文，手持身份證舉報自己私生活混亂，隱瞞有男友的事實，與7名異性有曖昧關係，對象涉及多間基金公司。《鳳凰網財經》報道，該女子所任職公司東證期貨回應指，當事人已就不實信息報案，公安已受理。



有女子在小紅書手持身份證舉報自己私生活混亂。（網絡截圖）

這名自稱王某某的女子在材料中表示，自己今年25歲，畢業於芝加哥大學。去年1月來到上海，就職於東證期貨，至今工作剛好1年半。本人承認「私生活混亂，一直隱瞞有男友的事實，也有數位暖昧對象，有過撩騷、約炮、錢色交易行為」。

材料中提到：「在這一年時間，我一直周旋在各個男人之間，撒謊自己只有對方一位情人，並隱瞞有男友的事實，接受多人心意並保持不正當關係。」材料顯示，該名女子曾與7名異性有過曖昧關係，她稱自己沉迷物質欲望、貪圖虛榮，如今進行深刻反思。

王某某的情況説明。（@鳳凰網財經）

王某某的情況説明。（@鳳凰網財經）

目前，東證期貨王某某的自曝內容已刪除。據《鳳凰網財經》報道，事發不久，東證期貨就此事回應：「當事人就不實信息進行了報案，公安已受理，公司未進行報案。」

網民評論：

「不會影響我的基金吧！！！！」

「她這麼做的目的是什麼？毀自己？」

「舉報別人的見過很多，舉報自己的還是第一次見。」

「嚴查深挖一網打盡。」

「是不是應該金融部門證監會介入立案？？」

「劈腿有什麼關係，關鍵是有沒有老鼠倉的行為」

