人民大學博士生舉報遭65歲導師強吻摸胸　校方指情況屬實已解聘

近日，內地知名高校中國人民大學，有在讀女博士生拍片實名擧報，指其導師涉及性騷擾與強制猥褻。7月22日，校方通報調查結果指情況屬實，給予王某某開除黨籍處分，解除聘用關係。目前，當地警方已介入調查。



涉事教授王貴元。（學校官方網站）

中國人民大學在讀博士生王迪。（影片截圖）

7月21日，中國人民大學文學院在讀博士生王迪實名舉報其導師——65歲的人大文學院原黨委書記兼副院長、博士生導師王貴元教授於2022年5月21日對其進行性騷擾並強制猥褻，還要求與其發生性關係。王迪在發出的錄音舉報材料中稱，該教授「當著我的面脫衣服」、「要和我做夫妻」，還涉及「強制親吻、觸摸胸部」等猥褻行為。

二人對話。（影片截圖）

校方通報：舉報情況屬實

7月22日晚，中國人民大學通報調查結果指舉報情況屬實。經研究決定，給予王某某開除黨籍處分，撤銷教授職稱，取消研究生指導教師資格，撤銷其中國人民大學教師崗位任職資格，解除聘用關係。同時，報請上級教育行政部門撤銷其教師資格，並將問題綫索依法反映給有關機關。

情況通報。（@中國人民大學）

7月22日晚間，北京海淀公安分局通報，針對「一高校在讀學生舉報其導師涉嫌違法」情況，海淀公安分局已依法介入調查。目前，正在進一步工作中。

北京海淀公安分局通報。（央視新聞）

同日，清華大學刑法學教授勞東燕發文指，此次事件是她迄今為止看到處罰最為嚴厲的一次。希望這次的事件能成為一個轉機，改變高校乃至整個社會對性騷擾的鄉愿氛圍，並促進反性騷擾常態機制的建立。

她還表示，更希望下一次遇到這類事件，受害一方的學生在校內就能獲得正常渠道的救濟，而不是需要冒二次傷害的風險，將自己置於輿論的風口，才有獲得救濟的可能。